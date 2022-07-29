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中華電投資《我願意》MOD、Hami Video全台獨家首播

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信投資原創台劇《我願意》，將在MOD、Hami Video全台獨家首播，中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財(左四)、製作人徐志怡(左三)、文策院董事長彭俊亨(左五)、文化部影視及流行音樂產業局副局長高明秀(左六)與導演、製作團隊、演員群參加首映記者會。照片／中華電信提供
中華電信投資原創台劇《我願意》，將在MOD、Hami Video全台獨家首播，中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財(左四)、製作人徐志怡(左三)、文策院董事長彭俊亨(左五)、文化部影視及流行音樂產業局副局長高明秀(左六)與導演、製作團隊、演員群參加首映記者會。照片／中華電信提供

中華電信（2412）投資原創台劇《我願意》，將在MOD、Hami Video全台獨家首播，每週五晚上8點至10點免費直播，是中華電信再度參與原創台劇投資，並首部躍上國際舞台的戲劇影集。

原創台劇《我願意》今(29)日舉辦首映記者會，電信龍頭中華電信參與投資，中華電信個人家庭分公司總經理蘇添財代表出席，他表示，《我願意》是中華電信繼公視旗艦大戲《牛車來去》及《我的婆婆怎麼那麼可愛》電影版後，再度參與並首部躍上國際舞台的戲劇影集。

蘇添財指出，《我願意》有金鐘編劇、票房導演、名製作人及金獎演員陣容，中華電信參與《我願意》並取得全台獨家首播，提供MOD、Hami Video客戶經典的原創台劇，為支持國內優質戲劇盡份心力！中華電信MOD、Hami Video以優質戲劇好片，提供客戶絕佳的居家影視以及行動視聽等全方位的娛樂需求，期待與合作夥伴持續攜手將本土戲劇推向國際舞台，嶄露台劇的獨創實力！

《我願意》主要演員包含姚淳耀、炎亞綸、柯淑勤、高慧君、吳奕蓉等金獎陣容連，以具前瞻視野和鮮明美學的特色，於金馬影展、歐洲最大劇集展、韓國釜山國際電視節等國際重要影展大放異彩。今(29)日起晚間8點，於中華電信MOD、Hami Video全台獨家首播，每週五晚上8點-10點免費直播2集(共6週)。

中華電信表示，MOD、Hami Video暑期優惠，199元起輕鬆享受精彩影視，MOD影劇全享包【我願意！專暑優惠】，於7月12日至9月2日訂閱MOD影劇全享包可享2年約199元/月、季約249元/月、月繳299元/月，Hami Video影劇館60天方案【我願意！專暑優惠】，7月12日至9月2日訂閱本方案只要199元，再加贈2張單片抵用券(效期60天)。

中華電信 MOD

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