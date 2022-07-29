慧榮發表MonTitan SSD解決方案平台

NAND Flash控制晶片廠慧榮科技於29日發表新一代可客製化編輯程式的PCIe Gen5 SSD解決方案平台MonTitan，希望滿足市場對於資料中心和企業級儲存應用的要求。

慧榮指出，MonTitan平台是一款採用全新特殊設計ASIC與韌體架構，能針對效能與QoS進行最佳化。獨特的分層式韌體堆疊設計，具備高度靈活性，可讓客戶依照需求開發出具備差異性的解決方案，同時加快產品上市腳步，並降低工程開發成本。

慧榮市場行銷暨研發資深副總段喜亭表示，為了因應資料中心的各項新挑戰，儲存平台和營運模式也必須跟著改變，SSD儲存解決方案因此不斷演進。MonTitan SSD解決方案是一款創新的 PCIe Gen5 SSD平台，能滿足目前資料中心的特殊需求，同時提供更高的靈活性和可客製化功能，以因應未來標準的要求。

MonTitan SSD平台由SM8366標準型參考硬體設計套件和可授權Turnkey、分層式韌體堆疊組成，將在2022年第4季進入客戶送樣階段。