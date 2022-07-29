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中華電深耕新藍海 新興企客應用營收年增率43.5%

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導

中華電信（2412）近年積極衝刺新興企業客戶應用，包含AIoT、IDC、雲端、資安、5G企業專網與大數據等新興服務，今年第2季來自新興企客應用貢獻營收年增率高達43.5%，其中企業專網年增190.9%，大數據年增124.8%，成長最亮眼。

中華電信今日舉行線上法說會，公布個家、企業、國際三大事業群全部向前衝，營收均較去年同期成長。

中華電信董事長謝繼茂表示，今年業績表現亮眼，4G升級5G客戶月繳金額成長37%，七成寬頻客戶選擇500M以上方案，推升行動、寬頻平均帳單金額連續成長，AIoT、IDC、雲端、資安、5G企業專網與大數據等新興企客應用年增率達43.5%，對整體業務持續發展與成長，保持堅定的信心。

而企業客戶新興應用被視為是未來電信業者積極搶進的「新藍海」，中華電信也積極搶進，總經理郭水義表示，企業客戶事業群第2季營收年增9.4%，主要受惠於ICT業務年增31.7%，企業行動業務受惠客戶升級，5G及簡訊量因疫情影響，年增13%。

郭水義分析，數位轉型也推升數位網路跟寬頻接取營收成長，企業新興業務成長亮眼，其中AIoT年增69.9%，IDC成長23.9%，雲端服務年增25%，資安成長29.4%，企業專網年增190.9%，大數據年增124.8%。

4G 中華電信 營收

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