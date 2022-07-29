慧榮 推MonTitan可客製化編程SSD解決方案平台

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）今（29）日宣佈推出全新一代可客製化編輯程式的PCIe Gen5 SSD解決方案平台-MonTitan™，以滿足資料中心和企業級儲存應用的嚴苛的要求。

MonTitan™平台是一款採用全新特殊設計ASIC和韌體架構，能針對效能和QoS進行最佳化，獨特的分層式韌體堆疊設計，具備高度靈活性，可讓客戶依照需求開發出具備差異性的解決方案，同時加快產品上市腳步並降低工程開發成本。

慧榮科技市場行銷暨研發資深副總段喜亭表示，為了因應資料中心的各項新挑戰，儲存平台和營運模式也必須跟著改變，SSD儲存解決方案因此不斷演進。MonTitan™ SSD解決方案是一款創新的 PCIe Gen5 SSD平台，能滿足目前資料中心的特殊需求，同時提供更高的靈活性和可客製化功能，以因應未來標準的要求。

據悉，MonTitan™是一款高效能和可客製化編程的PCIe Gen5平台，結合慧榮科技最新第三代NVMe控制晶片系列SM8366，可支援 OCP資料中心NVMe SSD和NVMe 2.0規格，採用慧榮科技獨有的PerformaShape™和NANDCommand™技術，MonTitan™展現卓越效能及QoS，並符業界領先資料安全性。

阿里雲工程與架構總監Feng Zhu指出，慧榮科技推出的MonTitan™ SSD解決方案平台是一套有趣的開發工具，其分層韌體堆疊和高度靈活性的架構，能支援QLC和ZNS SSD等應用導向的解決方案，阿里巴巴很有興趣進一步評估這解決方案。」

Meta硬體工程師Ross Stenfort則說，PCIe 5.0、OCP 資料中心NVMe固態硬碟規格和E1.S等新一代技術，具有超大規模資料中心應用需求，以實現更高的效能、散熱和管理。慧榮科技MonTitan™平台支援 PCIe 5.0、OCP資料中心NVMe 2.0固態硬碟規格和 E1.S，以滿足下一代超大規模資料中心應用需求。

美光NAND元件行銷總監Daniel Doyle很高興能與慧榮科技合作，強調其PCIe 5.0 MonTitan™平台提供Turnkey解決方案，讓我們為共同的客戶部署全球最先進的快閃記憶體，包含美光的 176層QLC，以提高客戶解決方案的效能和容量。」

MonTitan™ SSD平台由SM8366標準型參考硬體設計套件和可授權Turnkey和分層式韌體堆疊組成，將在2022年第4季進入客戶送樣階段。