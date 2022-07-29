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廣達攻智慧醫療大躍進 林百里：元宇宙是努力方向

經濟日報／ 記者徐睦鈞／即時報導

廣達（2382）董事長林百里今（29）日指出，廣達的QOCA雲端平台目前已有國內外很多學校與醫院的合作夥伴，未來希望透過廣達在ICT產業的能力，提升醫院的基礎建設。QOCA 1.0版目標是在醫院，2.0版希望能做虛擬分析的價值鏈，3.0版則進入元宇宙，達到全方位的智慧醫療，是目前正在努力的方向。

林百里今天是在亞洲生技大展中談到智慧醫學在元宇宙的應用。他指出，智慧醫學進入元宇宙的世界裡，未來台灣可以從本身ICT、半導體、資通訊的優勢角度來發展，特別是元宇宙的應用。

他在演說中提及兩項目前元宇宙應用在醫學上的關鍵技術，數位雙星（Digitai Twin），以及XR的延展實的手術。他認為虛擬實境的手術，當下一世代進入元宇宙時，實體的世界延伸到虛擬，將是一個很龐大的商機。

廣達目前在智慧醫療方面提供了一個QOCA醫療照顧平台，其中包含了不同的三個平台，第一個是aim醫療雲平台， 結合最新的POD技術，以醫療影像與結構化資料分析提供最佳臨床決策輔助及精準預測，主攻人工智慧的醫學；第二個是AI遠距醫療平台atm， 高度整合各多項醫療儀器，同時可進行6方會診的雲端診間，偏鄉醫療及區域聯防之最佳利器。全新推出的遠距醫療電動車及行動醫療箱，使智慧醫療更行動化，醫病關係更進化。人工智慧的遠距醫學，給醫師的知識平台，第三個AI健康照護平台apc，提供隔離病房、居家照護、日照中心、社區照護、防疫隔離等多種應用場景選擇，是提供給病友使用的平台。

林百里說，QOCA就是人工智慧的企業雲端，裡面有許多的數據分析、監測，讓醫護人員可以來運用，在目前的階段，我們廣達公司有七個使用者，這些都是很重要的投資者，atm人工智慧遠距的醫療平台，是很好的臨床應用，透過這個平台，醫院可以再透過不同小的診所來合作，提供相關治療的服務，大的醫院在雲端，小的診所是透過atm的平台上看病患，診斷時可以透過教學醫院的醫師一起來會診，這就可以達到一個很好的服務，提供給許多偏遠地區的病友，這是醫院跟診所透過雲端的一個合作，來進行遠距醫療的服務。

另外針對病友還有apc平台，林百里表示，這是一個遠距醫療的平台，也是虛擬的概念，提供了一個醫療服務給病友不論在家、在路上、在醫院都可以做，同樣這是一個雲端的服務，有很好的連結，可以讓病友透過他們身上的感應器給醫師，這個系統已經在台灣很多的醫院採用。

廣達目前在智慧醫療的布局，有自己的研究計畫，已跟陽明交大、成大及台大三所大學有合作計畫，同時還與美國的麻省理工學院、歐洲及日本京都大學等名校合作，還有很多的臨床合作夥伴。

雲端平台 元宇宙 廣達

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