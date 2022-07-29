富鼎看晶圓代工部份鬆動 MOSFET投片6吋成本不符
富鼎（8261）今（29）日受邀交易所業績發表會，富鼎總經理黃林鍾回應投資人提問指出，目前看晶圓代工確實有部份鬆動的氛圍，但價格也仍硬、還沒完全鬆動。至於在6吋廠投片Power MOSFET對富鼎而言其實是不「make sense」。
外界提問如何和大股東鴻海（2317）合作，是否轉單到鴻海集團6吋鴻揚廠？黃林鍾提到，從富鼎公司本身生產成本價構來看純Power MOSFET最主力已在8吋甚至有轉進12吋生產，6吋廠對MOSFET成本價格較不「make sense」，不過或許該廠能支援鴻海自身需求，該廠看來也是發展碳化矽（SiC）為主，富鼎也看好鴻海電動車積極發展會成為SiC良好出海口。
依據富鼎簡報顯示，公司在FAB合作夥伴主要是成熟製程，依據產品線不同包含華虹12/8吋廠、力積電8吋廠、聯電（2303）8吋廠等，以及茂矽（2342）、元隆（6287）與漢磊（3707）的6吋廠。
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