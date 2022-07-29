快訊

台糖爆工安意外「入口狹小難搶救」 工人跌2公尺深飼料桶命危

富鼎看晶圓代工部份鬆動 MOSFET投片6吋成本不符

經濟日報／ 記者尹慧中／即時報導

富鼎（8261）今（29）日受邀交易所業績發表會，富鼎總經理黃林鍾回應投資人提問指出，目前看晶圓代工確實有部份鬆動的氛圍，但價格也仍硬、還沒完全鬆動。至於在6吋廠投片Power MOSFET對富鼎而言其實是不「make sense」。

外界提問如何和大股東鴻海（2317）合作，是否轉單到鴻海集團6吋鴻揚廠？黃林鍾提到，從富鼎公司本身生產成本價構來看純Power MOSFET最主力已在8吋甚至有轉進12吋生產，6吋廠對MOSFET成本價格較不「make sense」，不過或許該廠能支援鴻海自身需求，該廠看來也是發展碳化矽（SiC）為主，富鼎也看好鴻海電動車積極發展會成為SiC良好出海口。

依據富鼎簡報顯示，公司在FAB合作夥伴主要是成熟製程，依據產品線不同包含華虹12/8吋廠、力積電8吋廠、聯電（2303）8吋廠等，以及茂矽（2342）、元隆（6287）與漢磊（3707）的6吋廠。

鴻海 晶圓代工

延伸閱讀

鴻海延遲公告重訊 被證交所罰15萬元

實現資源集中管理 鴻海以VMware雲智慧策略打造的虎躍雲數據中心正式啟用

聯發科、英特爾強強聯手 網友：最慘非台積電 二哥要當心

7/26【早晨財經速解讀】聯發科轉單投片英特爾 下一個是蘋果？台積電500元能站穩？中芯產7奈米晶片 技術哪裡來？

相關新聞

傳聯電再發分紅 平均每位員工年度分紅將近翻倍成長

晶圓代工廠聯電（2303）2021年營運表現亮眼，全年度獲利達557.8億元，年增91.1%，創歷史新高，每股純益4.5...

鎖定這17億人口！鴻海董座劉揚偉東南亞「總理行」的兩大意義

全球疫情才剛在6月喘口氣，鴻海董事長劉揚偉馬不停蹄，一口氣花六天時間跑了三個國家，陸續拜會印度總理穆迪、印尼總統佐科威、泰國總理帕拉育。這場東南亞的「總理行」，在全球疫情肆虐兩年後更顯意義非凡。是什麼原因讓劉揚偉與鴻海一行人飛奔東南亞三國親見當地總理？

台積電發起營業秘密註冊制度同學會 五家科技廠響應

台積電（2330）今（29）日更新ESG電子報，其中說明推動「營業秘密註冊制度同學會」進展，已有5家科技公司主動與台積公...

聯發科Q2營收與獲利創新高 EPS為22.39元

晶片大廠聯發科（2454）於今(29)日舉行法說會，該公司公布第2季營收與獲利雙創歷史新高，每股純益為22.39元，也攀...

群聯執行長潘健成：庫存去化時間會延長

快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案大廠群聯（8299）今日舉行線上法說會，公布第2季稅後純益18億元，季減17.3%，每股...

矽品釋放產學合作能量 先進扇出型封裝獲多家大廠採用

半導體封裝大廠矽品精密今日宣布該公司與七大名校產學聯盟的合作成果，強調透過產學聯盟，持續穩步研發與深化技術，於超級電腦領...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。