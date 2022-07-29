52赫茲鯨魚不孤單!鴻海奬學鯨 5300萬元助2000清寒生

近期討論度最高的韓劇《非常律師禹英禑》，女主角禹英禑在劇中最喜歡鯨魚的設定發想是來自於「52赫茲鯨魚」的故事。傳說52赫茲的鯨魚由於發聲頻率比同伴鳴唱的頻率高出許多而無法被聽見，所以被稱為「世界上最孤獨的鯨魚」，而鴻海（2317）教育基金會自2017年開始舉辦的「鴻海獎學鯨」計畫，取名緣由同樣也是因為「52赫茲鯨魚」，希望讓宛如在深海一般感覺孤獨的家境清寒的學生，能夠知道他們並不孤單，因為鴻海教育基金會聽見了他們想要完成教育、改變命運的夢想。

「鴻海獎學鯨」獎助學金計畫至今已邁入第六年、至2021年為止，基金會已累積發放超過一億八千萬元，幫助了超過2500名清寒學生安心就學。過去奬學鯨計畫僅開放家境貧困的大專生及碩博士生申請，但自2022年開始，鴻海教育基金會將擴大範圍，開放高中、國中、國小的清寒學生也能申請獎助學金。「我們發現，就算是公立高中，一學年光學雜費也要近兩萬元，國中小的孩子則雖然因義務教育可以免學費，但上學所需的其他費用對貧寒家庭來說依然十分吃重，」鴻海教育基金會汪用和執行長表示，「所以在董事長的大力支持下，我們決定讓鴻海奬學鯨的受惠範圍與人數更多，預算規模與總發放金額變大，希望能協助更多獎學鯨同游學習之海。」

因此，從2022年起，鴻海奬學鯨將變大又變多：不但名額將從之前的每年360人，大幅擴增成為每年2000人，且國小、國中、高中職、大專與碩博士生均將各有五百個名額。

在國小與國中階段，獲補助者可有一學年八千元的使用額度，高中職則是四萬元，但國中小與高中生的申請均需透過學校統一報名，所獲得的獎助學金也將由學校代管。至於大專與碩博士生則將以往的定額獎學金改為補助實際需繳交的註冊費，所以獲獎者所領到的金額將各不相同，但至少也有一萬元，至多能有五萬元。加總來看，獎學鯨計畫總獎助金額可達5300萬元。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示，教育是弱勢孩子改變命運最單純的方式，也是實現人生夢想最實在的途徑，鴻海教育基金會期望能夠持續幫助更多清寒學子奮力向前、翻轉人生。鴻海奬學鯨將於9月開始接受報名。