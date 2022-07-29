富鼎衝刺Server Power應用 拚下一階段成長
富鼎（8261）今（29）日受邀交易所業績發表會，富鼎總經理黃林鍾提到，公司耕耘多年切入電源應用SMPS 切換式電源供應器，主要應用Charger / Adaptor / PC Power Supply / Gaming Power Supply / Server Power Supply等，能降低其餘應用波動風險，並已切入大陸廠商Server Power應用並積極爭取台灣IDM大廠合作，也是未來下一階段成長的努力方向，規格已準備就緒。
此外，富鼎也積極和客戶討論新能源應用，公司提到，配合台達電（2308）積極發展相關應用，公司積極開發相關產品並認證來爭取更多商機。在產品封裝型態方面也已有齊全的產品線。
富鼎財務長譚梅英也指出，公司董事會尚未召開，因此今日尚不能提供第2季財報資訊，不過公司在手現金充沛，去年供應鏈吃緊情況下存貨銷貨79-87天平均約80多天，應收帳款自去年10億多到今年首季10.5億元多主要是直接客戶，LTA預付款部分轉為長期預付款項目使該項目金融資產增加。
從營收而言，富鼎提到，去年首季至今年第2季淡旺季不明顯，主要受制產能有限，不過毛利率則從去年首季21.75%到今年首季提升至38.19%，逐季穩步提升，獲利也逐季提升，今年首季因新台幣貶值更有匯兌利益達5,400多萬元，也有助該季毛利率提升1-2%。
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