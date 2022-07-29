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群聯執行長潘健成：庫存去化時間會延長

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
群聯執行長潘健成預估群聯的庫存去化時間將會拉長。圖/聯合報系資料照片
群聯執行長潘健成預估群聯的庫存去化時間將會拉長。圖/聯合報系資料照片

快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案大廠群聯（8299）今日舉行線上法說會，公布第2季稅後純益18億元，季減17.3%，每股純益 9.17元，也低於去年同期的11.49元。群聯執行長潘健成表示，因疫情封控、戰爭、通貨膨脹、以及消費者信心不足等 因素，導致市場需求趨緩，群聯也難倖免，預料下半年庫存去化時間會拉長。

群聯公布第2季合併營收162.85億 元，年增2.4%；上半年合併營收333.91億 元，年增16%，為歷年同期新高。第2季毛利為 49.47億元，毛利率30.4%，稅後純益18億元，每股純益9.17元；上半年毛利為103.42 億元，年增15%，毛利率31.1%，也創歷年同期新高。

與去年同期相較 ，2022年第二季整體控制晶片總出貨量成長超過71%， 其中 PCIe SSD 控制晶片總出貨量成長將近 6%。再者，全年累計至第二季之記憶體位元數（Total Bits）總出貨量成長將近3%，刷新歷史同期新高。

針對近期半導體面臨庫存調整，潘健成表示，近期因疫情封控、戰爭、通貨膨脹、以及消費者信心不足等因素，導致市場需求趨緩，全球各產業均面臨不等幅度的影響，包含 NAND 儲存市場 也無法倖免。換言之，合理預估群聯庫存去化的時間將會延長。

潘健成說明，市場的變化對於群聯而言已是常態，相較於同業，群聯受市場波動影響的幅度也較輕微；再者，群聯也將持續擴大研發投資，以維持技術領先的地位，儲備能量。

此外，群聯也於今日同步公布2022年上半年度的盈餘分配，每股將配息10元。

群聯 控制晶片

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