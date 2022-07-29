瑞昱：Wi-Fi晶片需求將在下半年保持強勁
集微網消息，瑞昱表示，盡管消費電子應用需求疲軟，但Wi-Fi和其他網路晶片的需求將在2022年下半年保持強勁。
據台媒《電子時報》報道，瑞昱指出，客戶不斷調整庫存水平和策略，公司預計第三季度庫存水平將繼續上升，但對下半年的運營仍保持謹慎樂觀，預計將好於上半年。
據悉，瑞昱第二季度營收達305億元新台幣，季增2.5%，年增18%，毛利率下降至50.2%，季減2%，年減0.2%，淨利潤為46.2億元新台幣，季減12.9%，年增16.6%，
對於第二季度毛利率下降的原因，瑞昱認為是上游代工成本增加所致，預計短期內仍將持續。但是，該公司對其長期利潤率仍然充滿信心。
此前瑞昱表示，Wi-Fi 6無線網路晶片去年在個人電腦及路由器市場逐步取代Wi-Fi 5，預期在今年成為主流規格。除了精進Wi-Fi 6及Wi-Fi 6E的設計與開案外，也將致力於開發Wi-Fi 7產品。
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