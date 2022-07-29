台積電 打造供應商「新建廠損防安全管理系統」

台積電（2330）今（2330）日更新ESG電子報，提及率先國內打造「新建廠損防安全管理系統」，截至民國111年7月，共29家供應商通過新建廠設計審查，其中8家已完成竣工查驗。

台積電指出，因應全球半導體需求不斷成長，台積公司產能擴張，對原物料的需求持續增加，供應商亦透過建廠擴增產線以維持物料穩定供應；為強化供應商廠房安全防護力，除領先國內導入供應商消防永續管理機制，更進一步打造「新建廠損防安全管理系統」，透過參與設計、竣工查驗、定期稽核三階段，使供應商於規畫新建廠初期即符合法規與台積公司要求，從源頭鞏固供應鏈員工與廠房安全，降低營運風險。

台積電指出，廠房安全防護是供應鏈穩定供料的重要關鍵，台積建立優於法規的「供應商新建廠損防安全標準」，分為消防安全、防災設計、環保設計、工安防護四大面向，透過親自參與供應商新建廠設計討論會議並提供諮詢，將損防安全標準直接導入其設計規畫，除提升供應商員工作業安全，亦免去後續修正所耗費的成本；新廠竣工後，由台積公司專家稽核團隊至現場查驗，確保皆依標準施作，並於新廠正式運轉後定期稽核損防設備維護管理情形，全方位強化供應商廠房防護。