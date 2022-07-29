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才推旗艦新機！華碩今除息 股價穩步上揚

經濟日報／ 記者謝艾莉／台北即時報導
華碩昨天發表Zenfone 9系列智慧手機。記者吳凱中／攝影
華碩昨天發表Zenfone 9系列智慧手機。記者吳凱中／攝影

品牌華碩（2357） 今（29）日除息交易，每股將配發42元現金股利、創下歷史新高，將一共發出311.95億元的現金股利；今日華碩股價上揚1.44%。

華碩昨日晚間也宣布推出5G旗艦手機Zenfone 9登場，入門款2萬元有找。

華碩Zenfone 9亮麗登場，採用4奈米製程Snapdragon® 8+ Gen 1處理器，5.9吋機身、搭載5000萬畫素主鏡頭，並有六軸防手震Hybrid雲台，整合OIS、EIS防手震技術及自動對焦技術，超大感光元件為同級手機之最，無論是動態拍照、錄影或夜拍，皆能擁有穩定清晰的專業攝影體驗。

華碩並於今日於全台華碩專賣店、ASUS Store及各大電商平台開賣，將於8月1日全通路上市，電信搭配指定專案手機0元起。

美系外資指出，華碩將在8月舉辦法說會，市場將聚焦全年營益率展望。華碩上次法說會中指出，目標未來每年營益率都超過6%，業績表現優於產業平均。但外資指出，PC需求惡化、成品庫存上升等不利影響下，預計華碩今年的營益率約為5.5%，低於原先預期。

外資認為，華碩將啟動更積極的價格戰與促銷來去化庫存，華碩即將在8月召開法說會，全年營益率展望將是接下來影響股價表現的關鍵因素。

華碩 法說會

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