研究預測iPhone14備貨優於前代 台積電扮演關鍵推手

蘋果28日財報會議釋出上季財報符合預期，雖在供應鏈因大陸封控產生限制之下，研究機構指出， iPhone13在北美與歐洲乃至大中華區都有不同降價策略帶動出貨高速成長，並預期iPhone14新機備貨優於前代，在並未有外傳下修之下，晶圓代工龍頭台積電（2330）等扮演關鍵推手。

法人分析也指出， 預期iPhone14四款系列機種將於9月中旬發表，非Pro版手機將取消mini機款，並增加6.7吋的大尺寸機款，另外二款Pro版手機雖然維持6.1與6.7吋的配置，但因3D Sensing元件與模組以及晶片設計規格升級，有助相關協力夥伴業績跳升。

研究機構預測指出，由於市場對iPhone13系列機種需求維持於高檔，預期iPhone14系列機種首批備貨量將將略優於iPhone13，預期將來到8,500~9,000萬支的水準。

蘋果數據也顯示，上季北美市場營收占比仍居第一，其次歐洲，中華區域則居第三。

以賽亞調研先前分析已預測，預估2022整體iPhone 14系列的出貨量可能落在8,500~9,000萬支。業界也說，目前未見下修供應鏈出貨目標，且因為備貨需求而帶動各大廠第3季營運仍有望維持季成長。