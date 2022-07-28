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亞太電信5G加速器第四期起跑 打造世界盃5G產業鏈

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

亞太電信自2018年起大力推動「5G創育加速器計畫」蓬勃5G發展，今(28)日舉辦第四期「5G創育加速器計畫」開訓典禮暨國際徵案頒獎典禮，今年擴大鏈結國內外資源，強勢突圍的17組團隊正在積極接受培訓，企盼在未來5個月內，透過亞太電信5G創育加速器的資源挹注，鎖定5G+AIoT主題，聚焦於娛樂、元宇宙、交通三大面向垂直應用場域，積極培育新創團隊發展出5G創新應用服務，共同推動台灣5G發展。

亞太電信表示，本期計畫以5G+AIoT相關應用為主題，為科技生態系注入豐沛的新創動力。除挹注母公司資源，並擴大外部合作單位，如資誠聯合會計師事務所創新創業服務、桃園青創指揮部、長庚大學、日商才望子等，共同加速培育新創落地，且鏈結國際，攜手菲律賓PLDT電信、VC QUALGRO、KK Fund及新加坡新創媒體e27合作，啟動第二屆跨國「5G Challenge國際競賽」，未來將串聯多方資源，發揮綜效優勢，協助台灣新創團隊拓展市場，今年「5G Challenge國際競賽」，由台灣團隊天德數位贏得首獎，主要產品為軟體工程開發技術，以豐富軟硬體系統整合建置經驗，推出AI腦波儀、偏遠區無人機物流即時傳送監控解決方案、以及演唱會粉絲即時互動體驗方案等，打造多元應用，致力解決市場痛點。

亞太電信表示，「5G創育加速器計畫」以建生態、引新創及創需求三線並進，將5G、物聯網應用和AI技術整合，將提供17組優秀的新創團隊，包括5G測試環境、通路平台、商業諮詢、業務合作、資金等資源挹注，成功加速5G多元應用蓬勃發展，串連台灣新創生態系接軌國際。

5G 亞太電信 生態

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