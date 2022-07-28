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「國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局」正式揭牌

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
「國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局」，今（28日) 舉行揭牌儀式和布達典禮。圖/竹科管理局提供
「國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局」，今（28日) 舉行揭牌儀式和布達典禮。圖/竹科管理局提供

隨科技部轉型為「國家科學及技術委員會」，原所屬科技部新竹科學園區管理局，也改名「國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局」，並於今（28日) 舉行揭牌儀式和布達典禮。

竹科管理局局長王永壯今日在布達典禮，從國科會陳副主委宗權手中接下聘書及印信，宣誓就職，並與園區同業公會理事長李金恭理事長、資深顧問宣明智、立法委員林思銘、高虹安、新竹市副市長李世珍及新竹縣祕書長陳季媛為國科會竹科管理局揭牌，場面隆重溫馨。

王永壯致詞表示，國科會轄下的新竹科學園區會以國家整體科技發展的高度，強化臺灣科技產業的競爭力。

他說，竹科管理局永遠是廠商堅強的後盾，未來會持續支持半導體先進製程發展，加速供應鏈在地化及強化韌性，讓護國神山群的基礎更加牢固；也借重硬體產業聚落利基，拓展軟體產業，目前正在執行的標準廠房更新與X基地開發，都特別配合新創與軟體設計產業的需求進行設計規劃，目標是壯大竹科產業生態系，全面提升科技創新動能。

王永壯表示，竹科2021年營業額已突破1.5兆元，創歷史新高，目前廠商約600家，就業人數近17萬人，創造在地經濟繁榮。國科會成立後，象徵我國科技產業發展的新紀元，竹科也將持續朝向精緻多元、優生活、低耗能的優質園區理想邁進，確保產業擴充及發展的動能，維持臺灣高科技產業競爭力不墜，續創高峰。

竹科 軟體

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