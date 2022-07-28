中鼎取得ISO 19650認證 成全台首例

國內最大統包工程承攬商中鼎（9933）報捷，今（28）日舉行授證儀式，以台灣美光晶圓科技廠專案的設計成功通過ISO 19650的兩項查證，成為全台首家通過該標準的EPC統包公司。

中鼎近年在手案量滿檔，高科技產業工程，包括與台積電（2330）合作赴美建廠、台泥集團高雄超級電池廠等案量。

中鼎為積極進軍高科領域提供建廠工程服務，且有效因應高科技廠房專案工期短、品質及資訊保全管理要求高等特性，在既有的ISO 9001品質管理、ISO 27001資訊安全管理架構下，接續通過BIM（Building Information Modeling，建築資訊模型）國際品質管理標準ISO 19650-2及 -5的查證。

中鼎表示，此次以台灣美光晶圓科技廠專案的設計成功通過ISO 19650的兩項查證，除更有效提升廠房的設計品質、資訊整合及安全管理，也讓公司在BIM技術的應用更符合國際標準；而目前執行中Microsoft與Vantage兩家公司的數據中心建廠工程也將採用BIM技術，為客戶提供接軌國際的服務品質。

中鼎高科技設施工程事業部總經理彭俊賓表示，中鼎集團推動工程專案數位化及智慧化轉型多年，並將優異的成效由iEPC智能化統包工程平台擴大至數位雙生（Digital Twin）技術的開發，達到建造實體廠房時一併完成虛擬廠房，邁向工程全生命週期數位化的目標。其中，所導入的BIM技術，於公共工程到民間業主委託的專案皆有豐富實績。

BIM的可視化數位科技，為工程執行數位轉型的重要參考指標；ISO 19650標準 ，為針對BIM建築資訊模型所制定的一系列品質管理標準，以規範工程全生命週期落實BIM管理流程，可分別應用於規劃、設計、施工、營運、維護各階段，提升專案的資訊整合及品質管理，並增強供應鏈的協同合作。

中鼎指出，此次中鼎取得的ISO 19650-2，為設計階段數位模型的建模與成果交付；ISO 19650-5，則是針對設計階段數位模型產製過程與交付成果中所使用的紙本及數位檔案等，進行資訊安全的管理規範。