宜鼎搶占5G、AI邊緣運算市場 全新SSD系列新品上市

全球工業級儲存與嵌入式週邊領導大廠宜鼎國際（5289）積極佈局Edge AI邊緣運算技術，並配合集團方針發展AI應用，今（28）日正式推出全新邊緣運算固態硬碟（SSD）產品，該產品線瞄準智慧零售、智慧城市、智慧車隊管理及各式NAS網路儲存應用，以工業級高品質為主要訴求，提供最即時快速的演算儲存需求，問鼎全球Edge AI市場。

宜鼎表示，隨著AI、IoT及5G發展，龐大資料的演算需求已逐漸改變傳統數據資料的傳輸與利用模式，並進一步帶動邊緣伺服器（Edge Server）、邊緣資料中心（Edge Data Center，EDC）市場需求。

根據調研機構指出，邊緣資料中心市場預期將在2020至2028年間達到24.58%之年複合成長率，前景可期，而面對Edge Server產業對於資料儲存所要求的高速讀寫、大容量與低延遲等需求，宜鼎憑藉其深厚研發能力以及嚴苛測試，為產品把關，推出專為邊緣伺服器與邊緣資料中心打造的工業級儲存新品。

宜鼎指出，公司全新的2.5”SATA 3TS6-P、3TS9-P及M.2 PCIe 4TS2-P系列，具備低延遲、高DWPD（每日全碟寫入次數）及大容量三大特點，能幫助邊緣伺服器更從容地迎接5G、AI所帶來的海量資料、進行高效即時的數據演算。此外，透過iCell、AES等技術，提升整體資料保護與安全性。

宜鼎工控Flash事業處總經理吳錫熙強調，面對高速發展的5G與AI應用，公司看好全球市場後勢強勁需求，進而提前積極佈局相關應用場域，並挾軟、硬、韌體高度整合的研發量能推出全新產品線，不僅將過往工業級SSD產品技術往前推進，也幫助宜鼎一舉跨入邊緣伺服器市場，開拓全新商機。

另外，宜鼎專為5G、AI邊緣運算打造的3TS6-P及4TS2-P系列新品已正式上市，未來也將持續優化產品線，預期將推出容量高達6.4TB的產品規格，進一步滿足進階資料儲存需求。