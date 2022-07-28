中華精測看好HPC相關產品進入出貨旺季 Q3營運優於Q2

半導體測試介面廠精測（6510）今（28）日召開2022年第2季營運報告線上說明會，會中說明，面對嚴峻的經濟環境，中華精測以變形蟲經營策略進行結構性調整，其管理成效斐然，上半年交出亮麗財報，每股純益11.08元、賺逾一個股本，並訂於8月配發前一年度之現金股利，股東股息每股配發13.6元。

中華精測表示，近2年積極進行企業內部結構性調整，成功擴大測試介面的產品線，縱向包括有高速Probe Card PCB、測試載板、探針卡、MEMS探針等產品線 ; 橫向則快速朝各新藍海市場展開，目前探針卡可測試的晶片已經從手機應用處理器（AP）、基頻晶片（B/B）、射頻晶片（RF），橫跨至高效能運算（HPC）的特殊晶片設計（ASIC）、各類應用處理器（CPU、GPU、MPU）、電源管理晶片（PMIC）、無線通訊晶片（WiFi）、高速傳輸晶片（USB/Type C）、快閃記憶體控制晶（NAND Flash Controller）、顯示器驅動整合晶片（T/LDDI）、CMOS影像晶片（CIS）等。

中華精測指出，今年上半年，全球疫情升溫，加計俄烏的戰爆發後地緣政治及通膨升息等問題，影響著各國經濟發展，致使半導體產業鏈供需、產品交期瞬息萬變，中華精測部分探針卡訂單雖亦受波及，但因測試介面產品線完整，本季度產品組合變化帶動整體營收上揚，則顯見企業內部結構性調整、擴大產品線的成效。

從探針卡的營收來看，甫新拓展的SSD快閃記憶體控制晶片市場異軍突起，成了該季度探針卡第2大營收來源 ; 此外，受惠於毫米波新機、5G滲透率提高，5G智慧型手機應用處理器仍為探針卡營收最大貢獻產品。

至於非探針卡的測試介面產品，包括高速Probe Card PCB、測試載板，則在這一季接棒扮演營運關鍵支撐角色、守穩獲利，也正突顯出全球權威研調機構Yole Développement 2021年半導體探針卡調查報告裡，中華精測在Probe Card PCB連續5年穩居全球市占第一的實力。

除此之外，中華精測All In House自有產能調控有成且良率提升，亦為今年第2季營利率及毛利率添薪火，累計前六個月每股純益達11.08元，上半年維持獲利佳績。

展望未來，中華精測看好在高效能運算（HPC）相關產品進入出貨旺季、加計產能維持成長，今年第3季營運可望優於第2季表現。