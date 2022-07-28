家登董座：攜手迅得提供EUV光罩儲存完整方案 有助毛利
家登（3680）今（28）日受邀櫃買業績發表會指出，EUV先進技術的成長而帶來強勁需求，2022下半年有望續強，回應投資人提問，家登董座邱銘乾也指出，公司攜手策略夥伴迅得提供客戶完整的EUV光罩儲存解決方案，雙方正緊密合作，該領域毛利也有望優於既有產品線。
家登也提到，公司提供客戶整合性方案，載具+機台+系統一站式服務，同時晶圓載具版圖迅速擴張，實績遍布海內外，大中華、國內市占急速成長並持續布局生產基地，備足至2023產能。
此外，家登提到，FOUP未來三年複合成長率估計25%左右，明年有信心達到30%年複合成長表現，FOUP在今年上半年營收2.37億元，營收占比約23%。
家登目前產品線包含光罩傳載解決方案包含 EUV POD/ RSP 系列產品/ 光罩盒，晶圓傳載解決方案包含 前後段FOUP/ 八吋晶圓盒 /Cassette。
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