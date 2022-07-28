快訊

直播／潤泰全、潤泰新重訊 說明重大決議

家登董座：攜手迅得提供EUV光罩儲存完整方案 有助毛利

經濟日報／ 記者尹慧中／即時報導

家登（3680）今（28）日受邀櫃買業績發表會指出，EUV先進技術的成長而帶來強勁需求，2022下半年有望續強，回應投資人提問，家登董座邱銘乾也指出，公司攜手策略夥伴迅得提供客戶完整的EUV光罩儲存解決方案，雙方正緊密合作，該領域毛利也有望優於既有產品線。

家登也提到，公司提供客戶整合性方案，載具+機台+系統一站式服務，同時晶圓載具版圖迅速擴張，實績遍布海內外，大中華、國內市占急速成長並持續布局生產基地，備足至2023產能。

此外，家登提到，FOUP未來三年複合成長率估計25%左右，明年有信心達到30%年複合成長表現，FOUP在今年上半年營收2.37億元，營收占比約23%。

家登目前產品線包含光罩傳載解決方案包含 EUV POD/ RSP 系列產品/ 光罩盒，晶圓傳載解決方案包含 前後段FOUP/ 八吋晶圓盒 /Cassette。

家登 光罩 晶圓

延伸閱讀

封殺中芯7奈米 台美日韓Chip 4新聯盟

北市成功市場廠商正式提解約 後續方案包括重新發包

台積電亞利桑那州晶圓21廠上樑 逾4000名夥伴力挺

晶圓一哥前代理發言人孫又文：補貼不明智

相關新聞

台積電、英特爾、三星出招 能打破半導體兩大難題？

半導體製造廠主要客戶多數在美國，近期也面臨電子組裝代工廠的命運，來自美國相關補助也傳政策限制轉投資中國大陸，「去中化」議題再次浮上檯面。

新創募資遇到景氣寒冬？林之晨：現在是最佳創業時間

今年以來全球市場面臨多重逆風，新創產業也難逃衝擊。國際研究調查機構CB Insights指出，全球新創公司第2季更籌資1,085億美元，季減23％，季減幅度為十年來次高。

友達推遲后里新廠建廠案 今年資本支出下修至360億元

友達（2409）董事長彭双浪今（28）日鬆口，考量到產業景氣前景不明，宣布推遲后里8.5代新廠的建廠案，今年資本支出預算...

慧榮科技第2季營收2.5億美元 較去年同期成長14%

記憶體控制晶片廠慧榮科技（SIMO）今（28）日公布今年第2季財報，營收2.5億美元，與第1季相比成長4%、年增14%；...

友通響應2022 Intel® DevCup 加速Edge AI應用落地

全球嵌入式主機板及工業電腦領導品牌友通資訊（2397）近年致力於開發及整合邊緣運算產品，以因應AI人工智慧、工業物聯網及...

矽晶圓成長動能沒在怕

半導體市場進入庫存調整階段，引發市場擔憂上游矽晶圓材料端恐面臨需求降溫疑慮，業者紛紛出面表示，整體訂單還是健康，正向看待景氣展望。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。