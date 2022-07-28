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新國科會中科管理局揭牌布達 局長許茂新期許再創高峰

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
新國科會副主委林敏聰（左）主持中科管理局長許茂新（右）布達及頒授印信。記者宋健生/攝影
新國科會副主委林敏聰（左）主持中科管理局長許茂新（右）布達及頒授印信。記者宋健生/攝影

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局揭牌暨局長布達典禮今（28）日下午3時舉行，由新國科會副主委林敏聰主持布達及頒授印信，中科管理局長許茂新期許，中科園區今年廠商營業額將再創高峰。

今天包括科學園區公會監事長沈國榮及副理事長蔡國洲、台中副市長令狐榮達、雲林副縣長謝淑亞等人，也都到場參與揭牌，見證這歷史性的一刻。揭牌儀式後由台中市立交響樂團帶來的音樂饗宴，為中科邁向嶄新里程送上祝福。

典禮由林敏聰代表主委吳政忠布達許茂新局長人事命令，林敏聰致詞時稱讚許茂新就任之初，中科園區年營業額大約8,000億元，短短不到三年，去年營業額已突破兆元，成績亮眼。同時也期勉中科團隊持續提供廠商最優質的服務，讓中科園區成為科技廠商投資設廠的首選，與永續園區的標竿。

許茂新致詞時提到，19年前的今天(7月28日)恰逢中科設立的日子，中科執行政府科技政策，現已設置五個園區，引進235家高科技廠商、計畫投資額達2兆4,000億元、創造5萬3,400個就業機會、產值突破兆元，並帶動中部地區產業升級與經濟發展。

今年中科也展現優異的績效表現，在招商成果方面，除了國內封測大廠矽品精密工業於去年在二林園區動土建廠外，今年加碼於虎尾園區建廠。

另為持續壯大高科技產業，布局下世代發展所需用地，中科管理局推動台中園區擴建二期計畫，完成後可提供4,500人直接就業機會，年營業額更可增加4,857億元，未來營業額可望再大幅往上推升。

其次，在提升產業競爭力方面，推動「中科精準健康產業跨域推升計畫」及「加速中部地區產業智能升級及數位優化計畫」，結合目前園區既有的技術，協助產業關鍵技術升級、產學合作、人才培育、創新創業及產業轉型，開創產業新藍圖及發展創新服務模式。

第三，在永續綠色園區方面，淨零排放與循環經濟是全球趨勢，園區今年1至6月廢棄物再利用率已高達96.39%，此外，台中園區正推動建置零廢資源再生中心，預計於2023年啟用，完成後區內每年可去化14萬噸的事業廢棄物，年減碳約5.2萬公噸。

展望未來新國科會的中科，許茂新表示，將本著政策延續與服務熱忱，聆聽企業的心聲，讓園區服務更加數位化、智慧化、服務化，朝向永續優質的科學園區邁進。

國家科學及技術委員會中部科學園區管理局今天揭牌。記者宋健生/攝影
國家科學及技術委員會中部科學園區管理局今天揭牌。記者宋健生/攝影

中科 廢棄物

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