友達推遲后里新廠建廠案 今年資本支出下修至360億元

友達（2409）董事長彭双浪今（28）日鬆口，考量到產業景氣前景不明，宣布推遲后里8.5代新廠的建廠案，今年資本支出預算下修二成，也就是由原訂的450億元下修至360億元。

展望第3季面板出貨量，友達估將季減15%；在改善產品組合情況下ASP可望與上季大致持平；並視市場情況動態調整產能稼動率。

友達今天舉行第2季法說會第2季稅後純損56.32億元，較上季及去年同期均由盈轉虧，終結連續七季獲利，來到為近八季新低；每股稅後純損（EPS）為0.59元。相當於第1季每天虧損0.62億元，再度進入景氣循環的低迷期。

友達今年年第2季合併營業額為628.8億元，季減22.9%，年減34.3%。毛利率為2.74%，分別季減11.6及年大減26個 百分點。歸屬母公司業主淨損為56.3億元，基本每股損失為0.59元。

友達第2季面板總出貨面積達491.9萬平方米，較2022年第1季減少18.7%，與去年同期相比減少23.2%。