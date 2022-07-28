智慧製造論壇暨媒合交流會 促傳產數位轉型ESG升級

近兩年因俄烏戰爭，原物料短缺等衝擊，挑戰全球供應鏈分工模式，加速南部傳產業者數位轉型決心，高雄岡山扣件業進行智慧轉型，已打入航太產業，經濟部加工出口區管理處與中小企業處、中華民國工業協進會、高雄市工業會等單位昨聯手舉辦一場「數位轉型 × ESG升級／智慧製造論壇暨媒合交流會」，盼協助傳產業複製成功經驗，回響熱烈。

數位轉型媒合交流會去年首辦，協助南部傳產業者解決機台數據蒐集、報工不準確及資料無法串連運用等問題；也幫科技大廠找到快速取代人力的產品檢測服務，提高產品精準度也降低成本，成功媒合多筆訂單，創造高達千萬的潛在商機。今年再邀專家現場駐點，採一對一分組媒合洽談，替意欲進行數位轉型的企業把脈，找出解決方針。

加工處副組長簡茂松帶來佳訊，指近年因疫情、戰爭等因素原物料短缺，但楠梓產業園區依舊有許多大廠進行前瞻的布局，像與世界第二大車用電子廠商NST合作的車用電子廠即發布，第三季盈收呈爆發性成長。此外，某上市則比去年成長20%，邁向兆元大關；台積電將設二座晶圓廠。光達系統也將進駐楠科。

簡茂松指各企業將面臨勞動力相關需求增加、成本管控、淨零碳排等ESG永續問題，因此傳產如何透過數位轉型，產品達到到國際標準進而輸往國外，需進一步落實智慧的策略藍圖。

中華民國工業協進會祕書長張文龍表示，受少子化影響，北部製造業目前缺工嚴重，但智慧轉型，可精簡人力，也能拉升產值，現在很多糕餅業導入智慧製造，即解決人力問題。除此，碳中和與數位轉型也息息相關，他說，未來企業要向銀行借錢，不一定以房地產擔保，如果ESG未達要求，銀行可能也不會同意貸款，因此2050年將是一個挑戰關卡。