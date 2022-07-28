富士康在淮安增資13.6億 生產高速線纜等產品

江蘇省淮安市經濟技術開發區發布，該區與富士康集團旗下富譽電子（淮安）有限公司，日前就高速線纜生產項目和新一代數據中心25G高速乙太網接口和PCIe5.0高速產品項目成功簽約，兩個項目總投資約4,500萬美元（新台幣13.6億元）。

人民日報海外版報導，此次新簽約的兩個項目中，高速線纜生產項目總投資約2,400萬美元，新增註冊資本1,000萬美元，項目全部竣工投產後，年可新增開票約人民幣6億元。

新一代數據中心25G高速乙太網接口和PCIe5.0高速產品生產項目總投資約2,100萬美元，新增註冊資本1,000萬美元，項目全部竣工投產後，年可新增開票約人民幣2.2億元。

淮安富譽電子廠區主管劉士毅表示，淮安營商環境優越，對紮根淮安發展有信心，投資淮安以來，各政府部門想企業所想、急企業所急，盡最大可能解決企業和員工的困難，富士康淮安廠區已成為富士康關鍵零組件的生產基地，後續富士康將繼續爭取投資更多項目。

淮安經開區黨工委書記徐子佳指出，自2006年富士康入駐淮安以來，發揮了龍頭帶動作用，吸引眾多知名台企投資淮安，在去年增資2,700萬美元基礎上，富士康集團今年再次增資淮安，將有效助力淮安台資高地建設。

作為「大陸台資企業產業轉移集聚服務示範區」，淮安市已累計設立台資項目近1,400個，總投資220多億美元，實際到賬台資60多億美元，形成「千家台企落戶、千億產值貢獻、千名台商匯聚」的發展格局。