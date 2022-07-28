快訊

工人誤畫「電流急急棒」路面版 特斯拉全自動駕駛結局驚人

中暑第一件事不是送醫！醫師教先做這幾件事快速降溫

林智堅團隊：余正煌論文有三大突兀 證明林智堅為原創

華邦新推出符合JEDEC標準的小型封裝 助力節能減碳

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

全球半導體記憶體解決方案領導廠商華邦電子（2344）宣布，最新封裝100BGA LPDDR4/4X符合JEDEC JED209-4標準，可實現節能減碳，並且保證在至少未來十年內持續穩定供應LPDDR4/4X，極大助力設計週期較長的汽車和工業應用。

華邦表示，最新的LPDDR4/4X產品採用節省空間的100BGA 封裝，尺寸僅為7.5X10mm2。該產品可顯著減小PCB尺寸從而使設計更為緊湊，適用於需要在小型封裝中實現更高資料輸送量的物聯網應用。

華邦指出，目前提供的容量有1Gb和2Gb的 LPDDR4/4X 記憶體，資料傳輸速率高達4267Mbps。 此外，華邦還可提供2Gb單晶片封裝 (SDP) 以及4Gb雙晶片封裝(DDP)的產品組合。相比DDR4 x16 3200Mbps，LPDDR4 1CH x16 4267Mbps的資料傳輸速率可大幅提升，性能也更加卓越，這對消費類應用來說意義非凡。

華邦表示，深耕記憶體產品市場多年，華邦一直高度關注客戶的需求與新技術的發展趨勢。此次推出的全新封裝100BGA意味著華邦已成功開發出下一代LPDDR4/4X，可滿足新興物聯網、消費電子、工業和汽車應用的需求。

記憶體 物聯網

延伸閱讀

SK海力士：伺服器需求轉弱

平時節能減碳電費卻暴增 眾人直指原兇：耗電又危險

日月光董座張虔生：期許攜手成大讓城市感動、國家驕傲

張虔生獲名譽博士學位 家人遠渡重洋回台祝賀

相關新聞

半導體風雲／美晶片法案若設防火牆 專家估訂單湧入台灣 卻恐加速中國自主化

美國力拚晶片補助法案能儘速獲參眾兩院通過，並送拜登總統簽署生效，但多數半導體業者認為，補助金額少且能否持續，仍是未定之天，不僅成效有限，若加設「防火牆」，恐讓中國大陸加速半導體自主化的腳步。

半導體風雲／美晶片法通過倒數計時 牽動全球半導體板塊重整

美國參議院在美國時間27日以64票對33票通過規模520億美元的「晶片法案」（CHIPS Act），之後送往眾議院，預計本周內將通關，趕在8月國會休會前送交總統拜登簽署立法，此一法案將開啟美國重新拉高晶圓製造比重序幕。

越南最大民企旗下電動車龍頭VinFast 邀台商赴越投資

越南最大民營企業Vingroup及其旗下電動車龍頭VinFast，與資深投資銀行家黃齊元成立的「東南亞影響力聯盟」，今（...

虧損了！友達Q2 EPS -0.59元 終結連續七季獲利

友達（2409）將於今（28）日舉行法說會暨網路直播，昨（27）日董事會通過今年第2季財報，並於今晨公告：第2季稅後淨損...

補助不切實 半導體憂扼殺創新

美國五百二十億美元晶片補助法案，預料最快本周末前獲得美國國會參眾兩院通過，美國總統拜登還表示「將親自簽署最大的補貼案」。...

聯電示警 半導體進入庫存調整期

聯電昨（27）日公布第2季獲利創新高，每股純益1.74元，但坦言半導體產業從「超級循環周期」邁入「庫存調整期」，已有長約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。