越南最大民企旗下電動車龍頭VinFast 邀台商赴越投資

越南最大民營企業Vingroup及其旗下電動車龍頭VinFast，與資深投資銀行家黃齊元成立的「東南亞影響力聯盟」，今（28）日下午將共同舉「2022台越電動車高峰論壇」，除希望加強台越電動車供應鏈生態系合作，VinFast也希望論壇後，吸引台灣電動車輔助產業廠商赴越南投資。

政府積極推動新南向政策，台商也陸續撤出中國大陸，近期台灣企業前進東南亞、特別是越南，有加速趨勢。今天論壇採線上線下同步進行，活動共同主辦方 VinFast，將由獲選「2022富比士30 歲以下菁英」的副執行長阮文青（Nguyen Van Thanh）發表演講。

除了 VinFast ，台灣方講者則有工研院及台灣經濟研究院等學者專家，及由越南在台菁英組成的「越南在台創新網絡點」（VIN）代表。

Vingroup是越南首富潘日旺1993年創立。Vingroup 先在烏克蘭賣泡麵起家， 2000年回到越南從事房地產事業。Vingroup 以生態系方式興建高機能社區，並在2011至2021年間，建營收暴增50倍突破50億美元，營利達到8億美元，現今Vingroup 已是跨足醫療、教育、電商、電動車的多角化集團，幾乎是越南經濟快速成長經濟的縮影。

VinFast 近年則是東南亞高科技企業成長傳奇，很短時間闖入競爭激烈的汽車市場。創立初期，以生產燃油汽車為主，但近日宣布停產燃油車，轉為純電動車品牌。2022年最新車款 VF9 ，在美售價為5.5萬至6.1萬美元，依不同等級區分價位；2022年5月VinFast 在越南整車市場的市占率為6.96%，排名第五。

VinFast 也積極向海外擴張生產與技術資源，進軍歐洲市場，最近計畫募集總金額高達40億美元，作為在美國北卡羅來納州建廠用。台灣方面，去年 VinFast 與台灣研華共同研發電動巴士，由台灣提供整體技術輸出。

東南亞影響力聯盟創辦人黃齊元表示，越南過去是台商傳統製造代工的重鎮，但現在已是非常大的市場。越南總人口將近1億人，去年汽車銷售僅30萬輛，未來還有很大成長空間，難怪全球企業均積極搶進。英特爾執行長基辛格5月訪問越南時，與 VinFast 簽署合約，將提供最先進的自駕車晶片相關技術給VinFast。