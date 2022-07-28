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虧損了！友達Q2 EPS -0.59元 終結連續七季獲利

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達Q2每股稅後純損0.59元，終結連續七季獲利榮景。記者李珣瑛／攝影
友達Q2每股稅後純損0.59元，終結連續七季獲利榮景。記者李珣瑛／攝影

友達（2409）將於今（28）日舉行法說會暨網路直播，昨（27）日董事會通過今年第2季財報，並於今晨公告：第2季稅後淨損56.32億元，較上季及去年同期均由盈轉虧，終結連續七季獲利，來到為近八季新低；每股稅後純損（EPS）為0.59元。相當於第1季每天虧損0.62億元，再度進入景氣循環的低迷期。

友達今年年第2季合併營業額為628.8億元，季減22.9%，年減34.3%。毛利率為2.74%，分別季減11.6及年大減26個 百分點。歸屬母公司業主淨損為56.3億元，基本每股損失為0.59元。

友達第2季面板總出貨面積達491.9萬平方米，較2022年第1季減少18.7%，與去年同期相比減少23.2%。

友達光電2022年第2季合併財務報表摘要：

營業額為新台幣628.8億元

營業淨損為新台幣46.5億元

歸屬母公司淨損為新台幣56.3億元

基本每股損失為新台幣0.59元

毛利率為2.7%

營業淨損率為7.4%

EBITDA獲利率為5.2%

友達表示，回顧第2季，4月部份生產及出貨受到中國封控影響，加上通路庫存水位偏高，終端消費需求不振，壓抑品牌拉貨力道，對營運壓力高於預期，導致單季營收降為628.8億元，較上季衰退22.9%。獲利表現亦受到營收衰退影響，營業淨損為46.5億元，歸屬母公司淨損為56.3億元。

展望第3季，面對產業逆風及諸多總經不確定性因素，友達強調，會持續做好現金流管理，維持健康的財務體質，並加速雙軸轉型，以期強化企業競爭力，並將未來面板景氣波動對營運影響降到最低。

友達今年上半年合併營收1,444.12億元，年減19.1%；合併毛利率9.29%，年減16.33個百分點。稅後純損4.68億元，較去年同期的獲利313.65億元轉虧損；EPS為-0.05元。

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