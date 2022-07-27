郭台銘與曾馨瑩同框 結婚14週年曝光

鴻海（2317）創辦人郭台銘夫人曾馨瑩6月陪郭董出差，一家先飛日本，中停馬爾地夫，接著飛瑞士、歐洲等地，今（27）日她再次PO照，原來是夫妻倆慶祝結婚14周年，照片中她捧著超大束玫瑰花，洋溢幸福笑容，郭董更摟著嬌妻拍合照，超級放閃。

郭台銘、曾馨瑩是在2008年7月26日結為夫妻，2人至今已攜手走過14個年頭，曾馨瑩今日IG在限時動態PO出宴會現場畫面，只見餐具整起排列在長餐桌上，上頭還放滿了白色蠟燭，晚宴更以花朵布置，連兩層蛋糕上都是精美雕花，曾馨瑩照片中笑容甜美，寫下「Happy 14th wedding anniversary」，她更寫下希望，「平安健康每一天，珍惜感恩每一刻」。 擷取自曾馨瑩IG。 擷取自曾馨瑩IG。