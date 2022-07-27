友達新增39.93億元新台幣資本支出預算
集微網消息，友達今（27）日發佈公告稱，董事會已核準資本支出預算新增39.93億元新台幣。
友達指出，新增資本支出主要用途為適應技術與產能優化、調整與建置及太陽能電廠建置。這項資本支出預算的執行，將依客戶需求、市場狀況等情形彈性調整，實際支付金額依執行進度及付款條件決定。
據悉，2022年1月至3月友達購置固定資產已支付金額83.9億元新台幣。
此前市調機搆TrendForce在報告中指出，品牌廠對下半年採取庫存調控策略，導致面板、代工廠面臨旺季不旺的處境，預期隨著商用、消費需求轉弱，下半年液晶顯示器出貨量將低於上半年，全年出貨量將年減3.5%，僅達1.4億台。市場也有消息稱友達持續進行產能調控。
（校對/王雲朗）
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