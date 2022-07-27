電信三雄VoLTE免月租費 加速進入HD高音質語音通話時代

繼遠傳（4904）宣布免費提供4G語音服務VoLTE後，中華電信（2412）跟台灣大哥大（3045）也默默宣布自8月1日起，免費提供，免除VoLTE資費月租費30元，也宣告將加速進入HD高音質語音通話時代，但距離鴻海（2317）創辦人郭台銘在2013年預告，進入語音免費的時代，還需要一段時間。

隨著市場變化，NCC規畫2024年3G網路要全面落日，代表目前3G語音通話也將不能使用，將全面進入4G語音時代（VoIP；Voice over IP），同時NCC鼓勵在節能減碳的前提下，希望業者可以提前落日，中華電信等大型電信業者均已承諾要提前關閉3G，這也代表全面VoLTE時代將提早到來。

過去用戶要申請VoLTE服務，每個月需額外支付30元月租費，上周遠傳默默宣布VoLTE服務開放4G、5G用戶免繳30元月租費，近期中華電信跟台灣大哥大也因應市場變化趨勢，快速應變，宣布自8月1日起，免收VoLTE的30元月租費，但每分鐘通話費仍依照門號所選資費方案的語音費率計算。

對照鴻海2013年跨入電信業時，旗下國碁電子取得4G執照，郭台銘就曾針對4G服務提出「神預言」，他認為語音跟簡訊占頻寬很小，4G營運以數據跟應用服務為主，他甚至認為，鴻海沒有包袱（當時電信三雄仍有相當大營收來自語音通話），未來語音與簡訊都將免費。

而鴻海後來入股亞太電信（3682），國碁與亞太電信合併後，亞太電信也是首家推出VoLTE的電信業者，但當時苦於VoLTE手機普及率仍低，且雙方都需啟動VoLTE服務，除了亞太電信以外的電信業者，對於VoLTE的服務興趣缺缺，也讓亞太電信在VoLTE服務上「孤掌難鳴」，而亞太電信也在2022年宣布與遠傳電信換股合併，遠傳電信存續，未來主管機關通過合併案後，亞太電信也將消失在市場上。

距離郭董預言過了九年，電信三雄才往前邁了一步，取消VoLTE月租費30元門檻，讓人人都可以無痛升級VoLTE，但距離語音完全免費仍需一段時間實現

根據中華電信官網指出，VoLTE （Voice Over LTE）高清通話是透過行動寬頻網路提供語音通話服務，讓用戶在行動寬頻網路撥打電話，不僅可享受超高音質通話，還可在通話同時高速上網，特色是音質清晰立體、最快一秒撥通、通話同時可高速上網。