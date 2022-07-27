快訊

林智堅稱蘇宏達先入為主應退審議會 台大「駁回申請迴避案」

國軍岡山醫院遭爆漢光演習期間開趴辦歡送會 院方這樣說

用特別費買紅酒等涉貪 北市勞動局長陳信瑜遭搜索約談

友達旗下達屏綠能 取得16.3億元太陽能發電設備及工程

經濟日報／ 記者李珣瑛／即時報導

友達（2409）太陽能事業再下一城，今（27）日友達董事會通過建置太陽能發電系統工程，與子公司達屏綠能交易總金額為16.3億元。

友達代子公司達屏綠能公告取得太陽能發電設備及工程16.3億元，並表示，友達具有太陽能工程經驗，工程實績良好。

友達將於明（28）日舉行線上法說會，公布今年第2季營運成果並展望第3季景氣，受到受到客戶清庫存影響需求，面板報價大多跌破現金成本影響，預料恐交出單季虧損成績單。

友達今年第2季合併營業額為628.8億元，季減22.9%，年減34.3%。單季面板總出貨面積達491.9萬平方米，季減18.7%，年減23.2%。

友達董事長彭双浪在6月中舉行的股東會中已坦承，受到大環境多元因素干擾，友達4月底法說會中揭露的第2季營運銷售目標受大影響，無法完全達成。

太陽能發電 友達

延伸閱讀

坪林尾橋逾百年歷史 明召開修復工程地方說明會

石岡區中91道路中斷15年 重建工程明年中旬完工

烏克蘭移工返鄉參戰 歐洲多國慘缺工 訂單、工程延誤

鵝鑾鼻史前遺址重見天日 重啟新賣店工程改淺層興建

相關新聞

鏡頭迎逆風 大立光及玉晶光如何突圍？

疫情、通膨及戰爭等引發的全球動盪，讓手機市場陷入冰風暴，全球手機鏡頭龍頭大立光（3008）仍依照既定腳步，新廠擴產計畫持續進行，持續聚焦高階手機鏡頭升級。「二哥」玉晶光（3406）則轉戰VR／AR等新應用，希望未來三年內創造另一個營運成長新引擎。

鴻海下半年為何不錯？從四大營收主力產品解讀可看端倪

鴻海參加首場證交所舉辦的業績發表會，釋出不錯的訊息。

5G開台兩年、普及率遠低於4G NCC這麼說

5G服務在台灣開台兩年，全台5G用戶約為567.1萬戶，普及率不到25%，相較4G開台兩年時，普及率高達62.3%，5G...

友達董事會核准 新增39.93億元資本支出預算

友達（2409）董事會今（27）日核准資本支出預算新增39.93億元，主要用途是為因應技術與產能優化、調整與建置及太陽能...

賴清德：推動精準健康核心戰略產業 加速生醫數位轉型

副總統賴清德今天上午以錄影方式為「2022亞洲生技大會」論壇開幕致詞，鼓勵國內生醫及資通訊產業聯手，推動「精準健康」核心...

聯發科與英特爾策略合作 大摩、高盛正面看待

聯發科（2454）與英特爾策略合作，外資券商正向看待聯發科分散晶圓代工供應商，有助降低代工風險，且未來還可能獲取更多來自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。