友達旗下達屏綠能 取得16.3億元太陽能發電設備及工程

疫情、通膨及戰爭等引發的全球動盪，讓手機市場陷入冰風暴，全球手機鏡頭龍頭大立光（3008）仍依照既定腳步，新廠擴產計畫持續進行，持續聚焦高階手機鏡頭升級。「二哥」玉晶光（3406）則轉戰VR／AR等新應用，希望未來三年內創造另一個營運成長新引擎。

2022-07-27 18:03