友達旗下達屏綠能 取得16.3億元太陽能發電設備及工程
友達（2409）太陽能事業再下一城，今（27）日友達董事會通過建置太陽能發電系統工程，與子公司達屏綠能交易總金額為16.3億元。
友達代子公司達屏綠能公告取得太陽能發電設備及工程16.3億元，並表示，友達具有太陽能工程經驗，工程實績良好。
友達將於明（28）日舉行線上法說會，公布今年第2季營運成果並展望第3季景氣，受到受到客戶清庫存影響需求，面板報價大多跌破現金成本影響，預料恐交出單季虧損成績單。
友達今年第2季合併營業額為628.8億元，季減22.9%，年減34.3%。單季面板總出貨面積達491.9萬平方米，季減18.7%，年減23.2%。
友達董事長彭双浪在6月中舉行的股東會中已坦承，受到大環境多元因素干擾，友達4月底法說會中揭露的第2季營運銷售目標受大影響，無法完全達成。
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