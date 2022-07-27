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康寧第2季整體業績表現強勁 惟顯示科技營收下降8%

經濟日報／ 記者李珣瑛／即時報導
康寧第2季整體業績表現強勁，惟顯示科技營收下降8%。記者李珣瑛／攝影
康寧第2季整體業績表現強勁，惟顯示科技營收下降8%。記者李珣瑛／攝影

康寧（紐約證交所代碼：GLW）第2季業績表現強勁，但其中顯示科技事業群的銷售量，隨著市場變動而下滑，加上面板製造商的產能利用率降低，康寧營收下降8%；玻璃價格則較上一季小幅上升。

康寧董事長暨執行長魏文德（Wendell P. Weeks）表示：「儘管外在環境充滿挑戰，康寧在第二季依舊表現出色，創造出亮眼成績，營收及每股盈餘較去年同期分別成長了7%和8%。這一季的自由現金流達到4.4億美元，獲利能力也更為優秀。」

魏文德說：「雖然面板製造商產能利用率、汽車生產及智慧型手機營收額，這三項重要的需求驅動因素有所下降，但我們通過『更多康寧應用』策略，以及利用光學和太陽能領域的長期趨勢，仍創造出個位數高段百分比的成長表現。這種彈性展現出我們聚焦且具凝聚力的產品組合所創造出的平衡。放眼未來，我們有能力推動持久且可獲利的長期成長，因為我們獨特的能力在協助客戶解決艱難的技術挑戰及塑造新產業方面，仍扮演著重要角色。」

康寧顯示科技事業群的銷售量隨著市場變動而下滑，加上面板製造商的產能利用率降低，營收下降8%；玻璃價格較上一季小幅上升。

康寧高階領導團隊預期顯示科技事業群的銷售量較上一季下降，幅度約15%（mid-teen percentage），與市場和較低的面板製造商產能利用率相符。

康寧執行副總裁暨財務長Ed Schlesinger指出，「我們樂見第2季及2022上半年的業績表現。康寧第2季的營收為38億美元，每股盈餘為0.57美元。全公司的價格措施和營運重點項目推動利潤成長。我們的執行成效卓越，財務優先事項保持不變：健全的資產負債表、穩定產生自由現金流，以及極為嚴謹的投資決策方法。」

Schlesinger 說 ：「我們預計第3季，在三個最大市場內看到的挑戰還會繼續存在，而這反映在我們的指導方針中。我們按照針對下半年所開展的各項機會和計畫，目前預計今年的營收將略高於150億美元，成長幅度為6%至8%，每股核心盈餘的成長幅度與營收一致。」

康寧當前的市場包括光學通訊、行動消費性電子、顯示科技、車用、太陽能、半導體和生命科學。

康寧 營收 產能利用率

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