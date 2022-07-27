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5G開台兩年、普及率遠低於4G NCC這麼說

經濟日報／ 記者黃晶琳／即時報導

5G服務在台灣開台兩年，全台5G用戶約為567.1萬戶，普及率不到25%，相較4G開台兩年時，普及率高達62.3%，5G普及率遠低於5G，且差距甚大，對此，國家通訊傳播委員會（NCC）認為，時空環境不同，加上只有殺手級體驗，沒有殺手級應用，因此對於普及率的提升，仍需多一點時間

根據NCC資料顯示，台灣4G在2014年開台，開台半年普及率突破一成，開台一年普及率來到27.7%，開台20個月，4G用戶數就超過3G，來到黃金交叉，開台兩年，普及率達62.3%。

觀察5G開台後用戶普及率，NCC資料顯示，台灣於2020年7月5G開台，開台半年普及率約為6.2%，開台一年普及率約為13%，開台兩年普及率則為24.5%，總用戶數約為567.2萬戶。而業者預估年底5G用戶普及率約為30%。

面對如此懸殊的差距，NCC表示，4G、5G兩個服務推出的時空環境不同，3G走向4G時代，當時智慧手機普及率提升，民眾上網需求也推升4G普及率快速成長，而進入4G升級5G時代，由於民眾習慣599元、699元的4G吃到飽，加上目前只有殺手級體驗，沒有殺手級應用，因此對於普及率的提升需要多一點時間。

不過NCC也強調，跟世界其他國家例如日本、韓國、美國及大陸相比，台灣5G開台兩年的普及率表現，在世界仍算是前段班。

根據外電報導，韓國在2019年搶先全球推出5G服務，2020年有約50萬用戶放棄5G，選擇回到5G網路，而韓國開台兩年後，5G普及率，過去三年5G用戶數不到4G用戶數的一半，目前5G用戶滲透率約為45%。韓國當地分析師更認為2025年5G才會真正普及。

台灣大總經理林之晨也曾分享，2021年底，全球5G用戶普及率高於台灣的主要國家也僅有韓國，約30%，跟台灣一樣位於20%的領先群國家包含日本，之後才是美國、中國跟香港，普及率約為15%。

4G 5G

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