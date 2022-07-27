IDC：2022至2026年 台灣公有雲市場年複合成長率25.2%

IDC(國際數據資訊)表示，2021年台灣公有雲整體市場規模成長至12.17億美元，年成長率為33.6%。其中，IaaS(基礎設施即服務)佔整體公有雲市場的39.8%比重，PaaS(平台即服務)的比重為7.9%，SaaS(軟體即服務)的比重為52.3%。

COVID-19疫情的持續促使台灣企業市場繼續加速轉型的推動，混合型的工作方式已成為常態，民眾在家上網購物、付費享受影音串流服務和線上遊戲的比重與時間持續增加是驅動2021年公有雲服務營收成長的最主要關鍵。IDC預期2022年台灣公有雲市場將持續成長至16.35億美元，年增率達34.3%。

IDC發現，台灣企業市場經歷COVID-19疫情的衝擊後，企業對基礎設施的運作方式加快了數位轉型的腳步。由於疫情促使一般民眾減少人與人接觸的機會，在此條件下遠端及在家工作成了常態，現代工作者採用視訊和桌面虛擬程式日益頻繁，無形之中對這些應用的硬體基礎設施資源更加要求。

另外，民眾在家進行遠程學習、線上購物、收看付費影音串流和線上遊戲等活動的時間大幅增長，這些行為推動相關業者必須更加運用公有雲的龐大運算、儲存和網路資源來讓整體服務品質提升，因此遊戲、電商、影音串流媒體等業者依然是2021年台灣IaaS市場營收的主力來源。此外，製造、金融、零售、電信等大型企業採用公有雲IaaS來改善產品設計、產線效率、生產品質、分析重要客戶的消費模式等也更勝於以往。

上述原因推升2021年台灣IaaS市場的年成長率至39.5%，達到4.85億美元規模。IDC資深市場分析師葉振男認為，公有雲主要業者今年推動資料中心本地化的策略將是推升2022年台灣IaaS市場至6.58億美元規模的關鍵。

台灣PaaS市場同樣受到疫情與供應鏈的不確定，使得企業對於營運分析優化、庫存管理能力與供應鏈可視性提升等需求增加，進而驅動雲端數據分析、資料倉儲等市場成長；同時，企業轉型腳步加快，也促使應用程式與基礎架構現代化需求更為迫切，尤其是各大公雲業者資料中心落地在即，無論是新創業者亦或大型企業，在系統升級時皆開始考量Kubernetes (K8s)與Container等架構，以實現更具彈性與雲端就續(Cloud-ready)的IT環境。IDC預期2022年台灣PaaS市場將延續2021年的成長動能，從9,600萬美金成長至1億2,500萬美金。

疫後新經濟帶動台灣企業對SaaS服務的需求，為優化混合辦公的工作效率、提升供應鏈的可視性，以及更好的透過數位通路或全通路獲取新客、維繫舊客跟優化客服，企業客戶對協同作業即服務、顧客關係管理即服務、內容流程管理即服務，以及供應鏈管理即服務等SaaS的需求相對高，在與疫情共存的未來世界，除了上述SaaS應用，企業對於新型態的SaaS需求亦逐漸攀升，包含碳排管理即服務、能源管理即服務、設備巡檢即服務等。

在諸多因素的促發下，IDC預測台灣SaaS市場規模將以33.8%年成長率於2022年達到8.5億美元。