IDC：今年至2026年台灣公有雲市場年複合成長率25.2%

根據IDC(國際數據資訊)最新全球公有雲服務市場追蹤半年度報告(Worldwide Semiannual Public Cloud Services Tracker),2021年台灣公有雲整體市場規模成長至12.17億美元,年成長率為33.6%。其中,IaaS(基礎設施即服務)佔整體公有雲市場的39.8%比重,PaaS(平台即服務)的比重為7.9%,SaaS(軟體即服務)的比重為52.3%。COVID-19疫情的持續促使台灣企業市場繼續加速轉型的推動,混合型的工作方式已成為常態,民眾在家上網購物、付費享受影音串流服務和線上遊戲的比重與時間持續增加是驅動2021年公有雲服務營收成長的最主要關鍵。IDC預期2022年台灣公有雲市場將持續成長至16.35億美元,年增率達34.3%。

IDC在2021兩次半年度台灣公有雲市場調查過程中發現: 台灣企業市場經歷COVID-19疫情的衝擊後,企業對基礎設施的運作方式加快了數位轉型的腳步。由於疫情促使一般民眾減少人與人接觸的機會,在此條件下遠端及在家工作成了常態,現代工作者採用視訊和桌面虛擬程式日益頻繁,無形之中對這些應用的硬體基礎設施資源更加要求。

另外,民眾在家進行遠程學習、線上購物、收看付費影音串流和線上遊戲等活動的時間大幅增長,這些行為推動相關業者必須更加運用公有雲的龐大運算、儲存和網路資源來讓整體服務品質提升,因此遊戲、電商、影音串流媒體等業者依然是2021年台灣IaaS市場營收的主力來源。

此外,製造、金融、零售、電信等大型企業採用公有雲IaaS來改善產品設計、產線效率、生產品質、分析重要客戶的消費模式等也更勝於以往。上述原因推升2021年台灣IaaS市場的年成長率至39.5%,達到4.85億美元規模。IDC資深市場分析師葉振男認為:公有雲主要業者今年推動資料中心本地化的策略將是推升2022年台灣IaaS市場至6.58億美元規模的關鍵。

台灣PaaS市場同樣受到疫情與供應鏈的不確定,使得企業對於營運分析優化、庫存管理能力與供應鏈可視性提升等需求增加,進而驅動雲端數據分析、資料倉儲等市場成長;同時,企業轉型腳步加快,也促使應用程式與基礎架構現代化需求更為迫切,尤其是各大公雲業者資料中心落地在即,無論是新創業者亦或大型企業,在系統升級時皆開始考量Kubernetes (K8s)與Container等架構,以實現更具彈性與雲端就續(Cloud-ready)的IT環境。IDC預期2022年台灣PaaS市場將延續2021年的成長動能,從9,600萬美金成長至1億2,500萬美金。

疫後新經濟帶動台灣企業對SaaS服務的需求,為優化混合辦公的工作效率、提升供應鏈的可視性,以及更好的透過數位通路或全通路獲取新客、維繫舊客跟優化客服,企業客戶對協同作業即服務(Collaboration as a Service)、顧客關係管理即服務(Customer Relationship Management as a Service)、內容流程管理即服務(Content workflow and management as a Service)以及供應鏈管理即服務(Supply Chain Management as a Service)等SaaS的需求相對高,在與疫情共存的未來世界,除了上述SaaS應用,企業對於新型態的SaaS需求亦逐漸攀升,包含碳排管理即服務、能源管理即服務、設備巡檢即服務等。在諸多因素的促發下,IDC預測台灣SaaS市場規模將以33.8%年成長率於2022年達到8.5億美金。

根據2021年兩次半年度的台灣公有雲市場調查結果顯示:台灣整體公有雲服務市場(IaaS + PaaS + SaaS)的前五大業者分別為AWS、Microsoft、Google、TrendMicro、Salesforce.com。此外,IDC預估台灣公有雲整體服務市場規模將從2022年的16.35億美元成長至2026年40.16億美元,年複合成長率為25.2%。