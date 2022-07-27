Mlytics於2022雲端大會 分享未來雲趨勢

科技公司「摩速科技 Mlytics」 (以下簡稱： Mlytics )，在台創立屆滿五年，致力以科技和數據為導向，打造更極致數位瀏覽體驗的解決方案。26日參與「2022 臺灣雲端大會」，Mlytics的Managing Partner潘彥銘分享「從數據了解全球使用者體驗，展望未來雲趨」，透過 Mlytics 以雲端初期參與者的運營經驗、來自全球的大數據、資安防禦經驗等，並藉由數據驅動的角色，以及如何運用核心技術掌握全球使用者的實際數位體驗，與大家一同展望未來雲趨勢。

全球網際網路就像浩瀚無垠的宇宙一樣，以每兩年成長一倍的規模快速成長；CISCO 的資料更顯示，網際網路每年以 2 ZB（zettabytes）的速度發展，估計到 2025 年就會來到 175 ZB（zettabytes）的規模。

Mlytics 指出，全球數位經濟的架構是由網際網路、移動網路、物聯網所構成，數十億筆交易、數據、裝置皆建立在此之上，更連結了全球將近 50 億人口。根據 World Bank 調查，全球 GDP 當中有 15.5% 來自數位經濟。

然而，在後疫情時代，全球以線上服務為主的企業所面臨的最大挑戰是：如何建立全球數位基礎以順應數位經濟成長的浪潮？如何瞭解終端用戶的實際數位體驗？網站 / APP 的載入時間會大幅影響用戶體驗，如何掌握並有效提升？

近期詹姆斯韋伯太空望遠鏡（JWST）傳回了有史以來第一張來自宇宙深處的照片，向世人展示了宇宙奇景，而 Mlytics 為了讓企業用戶掌握網站效能、終端用戶體驗、即時排除任何故障，特別開發「Hubble」這項工具，透握全球部署超過 300 個監測點，讓企業能夠快速瞭解自家網站在目標市場的效能與表現。

Mlytics Managing Partner 潘彥銘表示，萬物上雲已是趨勢，多雲（Multi Cloud）架構也成為主流，大多數企業均非常重視整體雲端架構的資安防護及工作負載的可遷移性，並且不希望被單一供應商綁定，因此逐漸朝向採用公有雲架構與多雲服務整合的趨勢發展。

Mlytics是雲端初期的參與者，更看準此趨勢，透過核心技術深耕多雲解決方案（Multi Cloud Solution），包括開發 Origin Shield 以強化企業用戶的源站，抵禦 L7 攻擊；同時藉由 Cloud WAF 保護網站對抗所有類型的應用程式攻擊；另外，像是 API 防護、機器人管理等解決方案，全面保護數百家客戶的雲端數位資產，更運用融合 CDN（Multi - CDN）、智慧負載平衡（Smart Load Balancing）的優勢，以及全球佈局的節點，協助企業網站加速的同時，不會因為駭客攻擊而影響到使用者體驗。