業界第一！美光宣布全球首款232層NAND出貨
美光科技今（27）日宣布全球首款232層NAND已正式量產，該產品採用業界頂尖的創新技術，將為儲存解決方案帶來前所未有的效能。
美光強調，它具備業界最高的單位儲存密度（areal density），並提供與前幾代NAND相比更高的容量和更佳的能源效率，能提供從終端使用者到雲端之間大部分數據密集型應用最佳支援。
美光技術與產品執行副總裁Scott DeBoer表示，美光的232層NAND作為儲存裝置創新的分水嶺，首次證明了我們具有將3D NAND擴展到200層以上的製造能力。
Scott DeBoer進一步說，這項開創性的技術涵蓋諸多層面的創新，包括建立高深寬比結構的先進製程能力、新型材料的開發，以及針對美光獨步業界的176層NAND技術所進行的設計改進。
美光執行副總裁兼事業長Sumit Sadana指出，美光在NAND層數方面連續取得了業界第一的進展，進而嘉惠行動裝置電池使用時間、打造更精巧的行動裝置儲存空間、更強的雲端運算性能以及更快的人工智慧模型訓練等優勢，鞏固我們的技術領先地位，美光的 232 層 NAND 將是支持各產業數位轉型的端到端儲存創新的全新基礎和標準。
據悉，美光的232層NAND目前正在新加坡晶圓廠量產，會優先以封裝顆粒形式及透過美光 Crucial SSD 消費性產品系列向客戶出貨，並於日後發佈更多產品和供貨資訊。
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