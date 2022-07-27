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聯發科與英特爾策略合作 大摩、高盛正面看待
聯發科（2454）與英特爾策略合作，外資券商正向看待聯發科分散晶圓代工供應商，有助降低代工風險，且未來還可能獲取更多來自英特爾的訂單，惟目前來看，台積電（2330）仍是聯發科的關鍵代工夥伴，摩根士丹利重申「優於大盤」評等，目標價880元，高盛重申聯發科「買進」評等，目標價900元。
摩根士丹利指出，聯發科與英特爾合作具正面意義，聯發科將供應商多元化並不會影響與台積電在先進製程的合作關係，預期台積電未來幾年仍是聯發科5奈米及3奈米關鍵供應商。聯發科目前評價偏低，具逢回布局吸引力，重申「優於大盤」評等，目標價880元。
高盛指出，聯發科與英特爾合作主要原因可能是未來可獲取英特爾訂單，如三星與高通的合作，與此同時，聯發科透過分散供應鏈，有助降低晶圓代工風險以及創造議價空間，然英特爾的良率問題則會是潛在風險。
聯發科與台積電的合作尚不會有顯著改變，台積電目前是聯發科最大晶圓代工供應商，約占60%至70%，聯發科將大部分的手機應用處理器仍是委由台積電生產，英特爾則主要在WiFi等提供支援。重申聯發科「買進」評等，目標價900元。
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