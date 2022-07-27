美國520億美元晶片補助不現實 台積電前發言人點出關鍵

美國520億美元晶片法案在國會兩黨吵的沸沸揚揚，究竟對半導體產業有何幫助各界都還在看，也引發美國納稅人議論。今（27）日台積電前發言人、也是現任聯發科顧問孫又文則在Bloomberg Technology 推特對談上點出「不現實」的關鍵。

孫又文今日在Bloomberg Technology推特線上對談上吸引近千人聆聽，她開場前特別強調自己已經退休不能代表台積電發言，但能分享個人觀察半導體產業的經驗談。

主持人提問身為在半導體資深人員如何看待美國晶片法案520億美元補助，孫又文直言，「目前美國仍是半導體創新上的領先，但目前補助520億美元來看、520億美元能做什麼？」

主持人追問「是不是這補助額度不夠」，孫又文直言，這些錢對台積而言也是大約是一家公司一年資本支出而已，因此補助預期並不會對產業有太大改變，因為供應鏈是相當複雜的，反而如果拿去補助投資研發或材料創新則是能做出更大貢獻，從地緣政治角度來看，這些投資拿去補助製造其實是不現實的、也不明智。

主持人追問地緣政治帶來半導體在地製造議題，她也直言，各國為了半導體在地製造都會付出鉅額成本，而為了沒效率的事情付款，其實是在扼殺半導體的創新，本來半導體的全球化是全球靈活分工，並投資在創新上，如今若用了很多錢投資這些沒效率的事情最後可能會產生可怕的效果。

上述談話這也如同張忠謀創辦人曾經多次公開提過的，要讓時鐘逆轉改變當前半導體的自由貿易不切實際，若各國耗費鉅資補助不具效率的半導體都在地製造，如果沒有人講任何話，恐怕會產生可怕結果，而且恐怕在花費了數千億與許多年的時間後仍將是無法充分自給自足且成本很高的供應鏈。