NB出貨訂單回補 廣達3Q滿血復活

DIGITIMES Research分析師蕭聖倫研究指出，下半雖有需求反轉及品牌庫存大增等壓力，但封控造成前季低基期及傳統旺季效應，仍將刺激品牌積極出貨以達全年目標，預期第3季與第4季NB出貨將分別季增12%與3%。

不過他指出，華東封控影響NB供應鏈產出較預期嚴重，加上品牌因通膨、烏俄戰爭及封控開始打擊全球巿場需求而調降第2季代工訂單，2022年第2季全球NB出貨(未計可拆卸式機種)表現不如先前預期，較前季衰退1成6，年減24%，預期第3、4季續年減雙位數百分比，NB出貨進入顯著修正期。

2022年第3季前六大品牌中，除華碩外，出貨皆將較前季增長，龍頭業者聯想雖亦將增長，但拉貨力道將不如往年，因主攻的歐亞巿場通路庫存較高；第二名惠普(HP)第2季受封控影響較大，加上部分IC短缺程度大於對手，皆造成第2季基期較低，第3季預期相關供給問題可解決，出貨季增程度可達2位數；第三名戴爾(Dell)第2季受封控影響最小，相對基期高於對手，加上商務巿場出現需求反轉，使其第3季出貨僅將有個位數季增。

第四名蘋果(Apple)第2季受封控影響最嚴重，加上第3季大幅改版的MacBook Air與其他搭載新M2處理器的新品上巿，將帶動其第3季出貨大增超過4成；第五名華碩（2357）因歐洲及新興巿場通路庫存較高，將為第3季唯一出貨季減者；第六名宏碁第3季出貨可望小幅季增，主因前季Chromebook表現不佳帶來低基期。

主要台灣代工廠商第3季出貨皆將為季增長格局，其中，廣達（2382）因封控結束訂單回補及蘋果新品訂單挹注，使其第3季出貨佔比將顯著回升。