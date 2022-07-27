國際半導體展規模創新高 活動報名起跑

年度最大半導體盛事SEMICON Taiwan 2022國際半導體展即日起，開放展覽期間22場國際技術趨勢論壇報名，今年論壇將以現場實體方式進行，增加講者及與會者的面對面交流機會，議題聚焦先進製程、異質整合、化合物半導體、車用晶片、智慧製造、ESG永續及半導體資安七大主題。

今年SEMICON Taiwan展出規模創下27年來新高紀錄，目前參展商報名踴躍，預估將有700間企業共襄盛舉。展覽期間，SEMI仍會以高標準、嚴謹的態度實施防疫政策，加強保持社交距離、配戴口罩與環境消毒等必要規範與措施，以確保展會環境安全無虞。論壇將於9月13日搶先起跑，展覽則於9月14日至16日於台北南港展覽館一館登場。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，SEMICON Taiwan一直是全球極具影響力的技術交流平台，今年除了持續帶來先進製程、封裝測試與智慧製造的市場趨勢外，隨著後疫情時代的來臨，數位轉型和強化供應鏈韌性成為企業永續發展的關鍵競爭力，為協助產業轉型升級，推動永續革命，今年展會也將串聯國內外業者共同展示智慧及綠色製造的先進應用，積極帶動產業發展共榮共享。

今年SEMICON Taiwan期間共舉辦22場國際市場趨勢與技術論壇，針對晶片微縮推動先進製程發展，在「異質整合國際高峰論壇」、「半導體先進製程科技論壇」及「先進測試論壇」分別邀請到台積電、英特爾、日月光、超微半導體、友達光電等大廠講師暢談2.5D / 3D異質整合封裝製程及先進測試技術的解決方案及趨勢。

近年在電動車強勢發展的趨勢下，功率、電源管理、感測、微控制等多項車用相關晶片產能供不應求，SEMI攜手Audi、Denso、Bosch、原相科技、鴻海科技、穩懋半導體、TI德州儀器、英飛凌及Qorvo等多間產業意見領袖於「全球汽車晶片高峰論壇」、「微機電暨感測器論壇」、「功率暨光電半導體論壇」等不同論壇活動中進行創新技術交流，促進全球產業夥伴從設計到製造的及時支援及合作。

疫情的影響下，數位轉型持續為全球企業的重要任務，為協助產業順利轉型，Rockwell Automation、Lam Research、Siemens在「高科技智慧製造論壇」中將以人工智慧工廠為主軸進行分享，主題涵蓋從數據管理、智能檢測、智能分析、數位分身預測、處方和自動校正，到各種智能製造技術的應用，從晶圓廠到設備製造商和解決方案提供者的角度，分析AI智能工廠的前景和挑戰，結合實務案例分享，加以實踐智能工廠和數位轉型。

企業擁抱轉型新商機的同時，更不可忽視背後潛藏的資安風險，今年舉辦的「半導體資安趨勢高峰論壇」為半導體資安界的年度盛會，將邀請微軟、TXOne Networks等資安界專家與半導體產業鏈共同探討供應鏈資安治理和標準，從零信任架構到零接觸世界，打造最堅強的供應鏈韌性。

技術發展及企業永續皆需仰賴人才方得推動，為此，廣納人才及人才培育持續成為產業在未來十年的關注領域，今年SEMICON也於「展望新世代人才培育論壇」中，精心規劃「技職人才培育」、「半導體女力」及「多元共融」三大講座，廣邀產官學界深入探討產業人才發展大計，並協助青年學子掌握先機，深入了解半導體領域的職涯發展之道。

因應環境氣候變遷，ESG發展勢不可擋，配合今年3月台灣政府所公布2050淨零排放路徑藍圖，今年的「ESG暨永續製造高峰論壇」以及「策略材料高峰論壇」，將聚焦永續發展下的零廢減碳綠色創新轉型及ESG科技兩大主題，透過領導企業的案例分享，探討供應鏈韌性強化，協助產業鏈從前端到後端全面推動永續升級。

展會參觀及所有論壇活動報名全面開跑，歡迎至SEMICON Taiwan 2022官方網站（ https://www.semicontaiwan.org/zh ）登錄報名。