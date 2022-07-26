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旺宏上半年每股賺3.17元 下半年季季高

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
旺宏總經理盧志遠看好下半年業績仍可季季高。圖／旺宏提供
旺宏總經理盧志遠看好下半年業績仍可季季高。圖／旺宏提供

非揮發性記憶體大廠旺宏 （2337）盧志遠 今（26）主持線上法說會，為近期雜音四起的市況，打了一劑強化針。他說：「年初他說今年NOR Flash產業沒看到烏雲，現在走一半，還沒看到烏雲！」他強調，下半年訂單仍持穩，業續仍可望季季高。

旺宏今日也公布第2季財報，毛利率守穩48%，達48.2%，季減0.1個百分點，年增9.1個百分點；單季稅後純益29.35億元，年增52%，每股純益1.59元；上半年稅後純益稅後純益58.64億元，年增1.1倍，每股純益3.17元。

盧志遠在法說會中仍樂觀看待今年下半年營運，強調NOR Flash還未看到烏雲，高階產品沒有供過於求問題，有的產品還可漲價，而唯讀記憶體（ROM）下半年進入出貨旺季，第3季出貨可望倍增，僅SLC儲存型快閃記憶體會小幅衰退，看好下半年營收將會季季高；明年受烏俄戰爭、全球疫情、中國封控等影響，還不明確。

旺宏到6月底，存貨達152.41億元，但盧志遠表示到今年底將會回到健康水準。至於5B廠新增產能，將於今年第4季量產，主要生產高階NOR Flash及48層NAND Flash，並試產96層NAND Flash。

Flash 快閃記憶體

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