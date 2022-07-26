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緯創旗下緯謙、緯育、緯創醫學 今年營運拚高成長

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導
文策院副院長張文櫻（左起）、緯謙董事長黃柏漙、桃園市長鄭文燦、緯謙總經理夏志豪，出席智慧展演VR360度環景演唱會活動。記者蕭君暉/攝影
文策院副院長張文櫻（左起）、緯謙董事長黃柏漙、桃園市長鄭文燦、緯謙總經理夏志豪，出席智慧展演VR360度環景演唱會活動。記者蕭君暉/攝影

緯創（3231）集團旗下雲端服務供應商緯謙今 (26) 日宣布攜手國發會、桃園市等，共同推動 5G 智慧展演 VR360 環景演唱會，是緯謙在智慧製造、智慧醫療後的新領域布局，緯謙董事長黃柏漙表示，緯謙、緯育、緯創醫學等集團的新創事業，2022年在各領域仍將顯著成長，預期今年新創事業的營運將成長逾五成。

黃柏漙也是緯創副董事長，近年負責緯創集團旗下各個新創事業發展，展望2022年，黃柏漙預期，包含緯謙、緯創醫學，以及從事線上教育的緯育等新事業，營收合計將成長逾五成，其中又以緯謙、緯創醫學成長最大，主因是整體規模、基期仍小，根據緯創財報，緯謙2021年營收達逾 10.37 億元。

以緯謙為例，黃柏漙說，2022年雲端服務的營運重點還是在智慧製造、智慧醫療上，智慧展演則剛起步，不過，隨著疫情反覆，加速企業數位轉型落地，緯謙繼取得微軟Azure 雲端服務授權，日前也進一步成為甲骨文（Oracle） 加值經銷商，可以持續擴展雲端服務事業的版圖。

緯謙總經理夏志豪表示，緯謙也在經濟部工業局專案支持下，規劃建立智慧雲市集線上平台，與系統整合商（SI）合作，採取「訂閱制」模式，共同拓展智慧製造、智慧醫療等應用，同時，緯謙的布局也不會只有台灣市場，也計劃前進越南、泰國等東南亞市場，2022年底加入緯謙的合作廠商將達 150到200家。

在新創事業投資上，黃柏漙指出，新創是做質的改變，觀察現今僅集中單項服務或產品的純軟體新創，相較過往並不吃香，認為要創造獨特的商業模式，才能吸引緯創集團投資，除了 5G、XR、VR/AR 外，包含能源管理、ESG中的氣候環境，都是緯創在未來可能投資的新創事業領域。

緯謙2021年也獲中華電信（2412）策略投資入股合作，這次在桃園藝文中心合作的 VR360 度環景演唱會，就由中華電協力基礎設施，同時聯手緯創集團旗下的啟碁（6285），以及提供VR裝置的宏達電（2498），和系統整合商等，打造知名藝人動力火車、金曲獎新人壞特兩場 VR 演唱會。

緯創副董事長暨緯謙董事長黃柏漙。記者蕭君暉/攝影
緯創副董事長暨緯謙董事長黃柏漙。記者蕭君暉/攝影

緯創 雲端服務 VR

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