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智原上半年累計稅後淨利已超越去年全年

經濟日報／ 記者林思宇／即時報導

智原（3035）今（26）日召開法說會，公布2022年第二季合併財務報表，合併營收為33.7億元，季增5%、年增99%，第二季毛利率為49.3%，歸屬於母公司業主之淨利為6.6億元，基本每股盈餘為2.66元，寫下歷史次高。

展望第三季，智原表示，面對景氣波動，公司將機動調整產品組合及量產訂單以因應市場變化。上半年的成績是過去長期累積的最好表現，今年公司整體營運在量產營收領頭下，成長幅度將更勝去年，全年IP、NRE及量產營收可望同創新高。

智原表示，回顧第二季，在量產需求帶動下，第二季業績持續成長，營收及本業獲利再度改寫新高。第二季營收季增5%、年增99%，達33.7億元，再創單季歷史新高。營業利益持續攀升，季增12%、年增274%，達8.2億元，營業利益率為24.5%，較去年同期大增11個百分點，本業獲利已連續六季成長。歸屬於母公司業主之稅後淨利為6.6億元，季減1%，年增266%。

產品組方面，智原表示，委託設計(NRE)及量產皆創單季新高，IP則創單季歷史次高。IP營收3.2億，季增9%，年增22%；NRE營收4.4億，季增7%，年增12%；量產為主要動能營收達26.1億，季增4%，年增152%，連續五季成長。

累計上半年營收為65.7億元，年增104%，刷新歷史紀錄，歸屬於母公司業主之稅後淨利達13.3億，較去年同期成長280%，優於營收成長幅度，智原表示，顯示公司良好的營運槓桿，上半年累計稅後淨利已超越去年全年。

智原強調，將持續優化產品應用及客戶基礎，透過基本面的結構性改變，讓經常性收益成為成長動能，為大環境波動做好準備。

營收 智原

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