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DWS：基礎建設駕馭三大趨勢

經濟日報／ 記者張瀞文／即時報導

德意志資產管理（DWS）指出，基礎建設駕馭三大趨勢，也就是淨零碳排、數位化及去全球化。首先，基礎建設的發展是實現減碳目標的關鍵。政界和投資者的決定，對資本配置的影響力愈來愈大，期許透過資本配置來實現淨零碳排，這也是聯合國永續發展目標（SDGs）的17項目標之一。

其次，數位化將進一步拓展，預計5G的持續推出和寬頻覆蓋擴大（特別是在農村地區），會帶動電信基礎建設（如行動通信基地塔和光纖資產）的需求。

第三，由於疫情對全球供應鏈構成有史以來最大的挑戰，斷鏈問題也讓企業重新思考策略，例如通過縮短供應鏈來提高自身韌性，以將斷鏈風險降至最低。這類去全球化將引入新的基礎建設項目，可望為地方經濟孕育長期成長潛力。

DWS 投資策略長兼基礎建設基金經理帕特爾（Manoj Patel）表示，新一代的基礎建設投資領先掌握了淨零碳排、數位化和去全球化趨勢。這個投資策略不僅支撐了當前的經濟，也能與時俱進，開展未來。

DWS也很看好「純基礎建設」（指對某個國家或地區經濟發展至關重要的資產），因為這些資產通常受益於穩健和可預測的長期現金流、幾乎無定價風險，且享有相當穩定的需求。

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