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學生有福了 樹德科大、宏碁合作建置資訊科技體驗室

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導
樹德科大資訊工程系與宏碁合作建置「資訊科技體驗室」。圖／宏碁提供
樹德科大資訊工程系與宏碁合作建置「資訊科技體驗室」。圖／宏碁提供

樹德科大資訊工程系與宏碁（2353）合作建置「資訊科技體驗室」，提升學子深度體驗學習成效。

今（26）日舉行開幕啟用典禮，由副校長王昭雄主持，並同時與宏碁公司高雄分公司最高主管易佐衛簽訂合作備忘錄(MOU)。

系主任王木良主動說明，科技一日千里，資訊系統、物聯網、人工智慧與大數據、電動車與自動化等技術快速發展，大學端在人才培育鏈關係著產業技術的永續發展及連動，如何讓學生瞭解技術的應用價值，提高學習的動機，並藉由成果觀摩，瞭解各種創意的發想、實作與展示的過程等，將有助於提升學生的學習成效；而資訊科技體驗室的建置，可以吸引鼓勵學生積極投入資訊科技的學習及研發，未來成為產業界新血輪。

王木良進一步說明，資訊科技體驗室可搭配的課程與教學活動，包含AI人工智慧體驗、IoT雲端物聯網實驗、車聯網嵌入式教學系統、車用電子訊號檢測實習、移動資訊擷取系統、人機互動、程式設計、遊戲開發等。

該體驗室規劃設計由總務長宋鴻麒親力親為，設計風格不再以傳統教室作為房間框架，無論是LED燈條、階梯式座位、深色工業風牆面色調等都散發出濃濃科技感，映入眼簾就讓人目不轉睛；室內亦保留大片空間，師生可近距離互動體驗各項科技設備。

長年致力提升國內資訊教育的宏碁在獲知該校資工系預計建置資訊科技體驗室後，以宏碁旗下電競品牌Predator掠奪者進行合作，並協助資工系成立全台灣第一個資訊科技結合電競的創新教學場域。

宏碁公司高雄分公司最高主管易佐衛表示，資工系創建的資訊科技體驗室係宏碁在全台首間結合AIOT、車輛模擬、及電競虛擬運動載具的體驗教室，呼應政府打造運動科技政策，開發新型態電競虛擬運動外；同時以結合AIOT數位轉型趨勢，提供最夯的元宇宙體驗。

資訊學院院長陳璽煌指出，資訊科技體驗室由資訊科技發展趨勢出發，在體驗室有各項最新應用科技，尤其與宏碁合作建置的駕車虛擬座艙，結合AIOT與車輛電子系統模擬，可從事虛擬運動並學習到各項車用電子知識，培養資通訊相關專業。

宏碁 電競

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