宏碁攜手樹德科大資訊工程系 建置資訊科技體驗室

受惠於台灣近年在AI人工智慧與半導體IC相關應用，如物聯網(IoT)、車聯網(IoV)、延展實境(XR)等科技產業的蓬勃發展，資訊工程相關學系已是最熱門的顯學。為了提升學習成效，教材由文字教學、多媒體影音，並發展到資訊科技深度體驗的實作規模。故樹德科大資訊工程系與宏碁（2353）合作建置「資訊科技體驗室」提供學生在仰賴數位科技的體驗學習中，讓資訊的傳遞與專業知能的累積更快速。開幕啟用典禮今(26日)由副校長王昭雄主持，並同時與宏碁(Acer)公司高雄分公司最高主管易佐衛簽訂合作備忘錄(MOU)。

系主任王木良主動說明，科技一日千里，資訊系統、物聯網、人工智慧與大數據、電動車與自動化等技術快速發展，大學端在人才培育鏈關係著產業技術的永續發展及連動，如何讓學生瞭解技術的應用價值，提高學習的動機，並藉由成果觀摩，瞭解各種創意的發想、實作與展示的過程等，將有助於提升學生的學習成效；而資訊科技體驗室的建置，可以吸引鼓勵學生積極投入資訊科技的學習及研發，未來成為產業界新血輪。

王木良進一步說明，資訊科技體驗室可搭配的課程與教學活動，包含AI人工智慧體驗、IoT雲端物聯網實驗、車聯網嵌入式教學系統、車用電子訊號檢測實習、移動資訊擷取系統、人機互動、程式設計、遊戲開發等。

該體驗室規劃設計由總務長宋鴻麒親力親為，設計風格不再以傳統教室作為房間框架，無論是LED燈條、階梯式座位、深色工業風牆面色調等都散發出濃濃科技感，映入眼簾就讓人目不轉睛；室內亦保留大片空間，師生可近距離互動體驗各項科技設備。

長年致力提升國內資訊教育的宏碁(Acer)公司在獲知該校資工系預計建置資訊科技體驗室後，以宏碁旗下電競品牌Predator掠奪者進行合作，並協助資工系成立全台灣第一個資訊科技結合電競的創新教學場域。

宏碁公司高雄分公司最高主管易佐衛表示，資工系創建的資訊科技體驗室係宏碁在全台首間結合AIoT、車輛模擬、及電競虛擬運動載具的體驗教室，呼應政府打造運動科技政策，開發新型態電競虛擬運動外；同時以結合AIoT數位轉型趨勢，提供最夯的元宇宙體驗。

資訊學院院長陳璽煌指出，資訊科技體驗室由資訊科技發展趨勢出發，在體驗室有各項最新應用科技，尤其與宏碁合作建置的駕車虛擬座艙，結合AIoT與車輛電子系統模擬，可從事虛擬運動並學習到各項車用電子知識，培養資通訊相關專業。