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醫療、科技結合最後一哩路 生策會：有三大問題待解決

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

生策會今（26）日發布，為加速醫療與科技跨域結合，生策會近期啟動「生策論壇：競爭全球數位醫療新市場！台灣的挑戰與機會」，由三位副會長楊泮池、林百里、蔡長海，及長庚醫療體系主委程文俊、台大醫院院長吳明賢、台中榮總院長陳適安、成大醫院前院長沈孟儒、國際醫資學會理事長李友專等近80位醫資專家籌組推動委員會，針對國內數位醫療科技發展困境研議解決方案。

生策會表示，醫療與資通訊科技結合是台灣最大的強項，6年前在醫界共同號召下，即積極推動跨域合作布局創新醫療科技發展，從面板、半導體到雲平台、高速電腦，近年數位醫療與AI軟體應用更是爆發性成長。但相較數位醫療的高速發展，醫院對新科技的導入速度卻相當緩慢，不利全球競爭。今年Newsweek發表的最新全球智慧醫院評比，日、韓有十家、新加坡六家入榜，台灣卻未有一家醫院入列，即是一大警訊！楊泮池進一步分析，造成當前數位醫療發展遲滯主要有三大問題：

首先，全台醫療數位基礎建設過時！台灣多數醫院仍在使用十多年、甚至20多年前的傳統醫資系統，由於都是客製化系統，不僅龐大複雜，難擴充、難改寫、整合更難，且舊系統耗能，也不能支應行動裝置，導致許多創新醫材設備或AI軟體等難以串接醫院系統，無法在醫院快速落地應用。因為醫院資金、資訊人才有限，資訊系統要汰換相當困難，亟需政府和產業幫忙。

其次，各醫院醫療數據規格不相容！數據是發展數位醫療最重要的資源，台灣健保和醫院雖擁有龐大資料庫，但要轉換成可以拿來研發或臨床驗證使用的數據就碰到相當多的問題，因為醫院數據有80%是非結構化資料，加上大家使用的醫療詞彙不同，跨院也無法交換資料，導致產業難以取得有品質、正確性、足量與多元代表性的真實世界資料。如不盡快建立醫療數據交換的相容規格共識，台灣在AI等數位醫療研發進度恐將大幅落後全球領先國家。

最後，缺乏全面性的國際標準銜接！國際標準是數位醫療創新科技研發、進軍海外市場的必要條件，全球各國已採用FHIR，台灣仍屬落後群，僅有零星小規模試辦！必須儘快整合國內共識、建立FHIR實行準則，同時納入數位醫療產品規範，制定審查與認證機制，才能與國際接軌。

生策會表示，「生策論壇：競爭全球數位醫療新市場！台灣的挑戰與機會」已於7月14、16、20日三天召開首波系列座談，楊泮池表示，承蒙30家醫學中心與區域/地區醫院，從院長級、資訊室到研發長一起投入，及20家國內外資通訊科技大廠與重要醫資協學會協力，已凝聚初步推動方向，將持續與醫界討論評估各項解決方案之可行性，預計於年底提出完整策略建議白皮書。

生策會 楊泮池 軟體

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