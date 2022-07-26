華碩攜手新加坡陳篤生醫院 加速AI臨床應用

華碩（2357）積極推動雲端與AIoT等新興科技，以各式智慧解決方案，協助海內外醫療產業革新，今（26）日宣布攜手新加坡陳篤生醫院（TTSH；Tan Tock Seng Hospital）展開為期三年的合作，共同開發血液疾病、大腸癌診斷等AI工具，加速解決方案的臨床應用。

在人口老化的趨勢下，逐漸增長的慢性疾病成為新加坡醫界一大挑戰，高效且精確的AI解決方案因而備受矚目。華碩全球副總裁暨技術長黃泰一博士表示，AICS （ASUS Intelligent Cloud Service Center）的新加坡團隊持續成長，打破藩籬與各醫療院所交流專業技術，期許共同為病患與照護者帶來改變。

陳篤生醫院臨床醫學與創新辦事處理事會副主席Tan Cher Heng分享，陳篤生醫院所推動的革新，將打造出更健康的新加坡。此次與華碩策略合作，讓醫護與工程師能同心協力實現計畫。

華碩AI研發中心與陳篤生醫院目前正開發多款解決方案，包括自動化辨識末梢血液細胞軟體《Blade》，技術人員僅需將血液抹片裝至數位掃描儀，系統分析後將自動警示需注意的徵兆（例如：白血病），可望大幅提高診斷的精準度與效率，未來還會拓展胸部篩檢與大腸癌辨識等領域。