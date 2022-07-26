鴻海攜手台師大引領AI科技教育 助27所高中開課學AI

鴻海（2317）今（26）日表示，旗下鴻海教育基金會與台灣師範大學合作，自2021年開始聘請講師，進入台北市五校聯盟（建中、北一女、附中、中山、成功）以及雙山聯盟（松山、麗山）等校，開設「AI人工智慧導論」微課程，由於反應熱烈，也由於AI為影響人類生活的重要科技，因此鴻海教育基金會於今年進一步攜手台師大開辦「高中AI教師培訓營」，為老師賦能，讓教師可以自己開課，以便AI教育可以遍地開花。

「把老師教會，讓老師可以自己在校內開課，學生才能不分地區、不論貧富，都有機會學習到AI這個重要科技」鴻海教育基金會執行長汪用和透露基金會開辦師培營的初衷。

師培營於7/22～7/23於台師大舉辦，不但傳授圖像辨識、語音識別、神經網路架構……等AI內容，還特別為老師們提供每個主題單元可以如何上課的教學細流、實做範例、教材、教案，以助老師快速習得開課所需的知識及技術，同時減少教師們備課摸索的時間，讓老師可以很方便地在校內開課。

師培營吸引了30多位老師報名，雖然因為疫情緣故上課當天僅能有24位老師到場，但目前已有27所學校已向基金會表達將在2022年9月開始的新學年就開設AI人工智慧多元選修課程或是微課程，基金會也將免費提供基金會所出版的「人工智慧導論」教材予師生，更組建了社群平台可隨時回答老師們授課教學上的各種疑問。