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鴻海攜手台師大引領AI科技教育 助27所高中開課學AI

經濟日報／ 記者蕭君暉／即時報導
此次工作坊吸引了全台20多所的高中進行參與現場互動熱絡。圖/鴻海教育基金會提供
此次工作坊吸引了全台20多所的高中進行參與現場互動熱絡。圖/鴻海教育基金會提供

鴻海（2317）今（26）日表示，旗下鴻海教育基金會與台灣師範大學合作，自2021年開始聘請講師，進入台北市五校聯盟（建中、北一女、附中、中山、成功）以及雙山聯盟（松山、麗山）等校，開設「AI人工智慧導論」微課程，由於反應熱烈，也由於AI為影響人類生活的重要科技，因此鴻海教育基金會於今年進一步攜手台師大開辦「高中AI教師培訓營」，為老師賦能，讓教師可以自己開課，以便AI教育可以遍地開花。

「把老師教會，讓老師可以自己在校內開課，學生才能不分地區、不論貧富，都有機會學習到AI這個重要科技」鴻海教育基金會執行長汪用和透露基金會開辦師培營的初衷。

師培營於7/22～7/23於台師大舉辦，不但傳授圖像辨識、語音識別、神經網路架構……等AI內容，還特別為老師們提供每個主題單元可以如何上課的教學細流、實做範例、教材、教案，以助老師快速習得開課所需的知識及技術，同時減少教師們備課摸索的時間，讓老師可以很方便地在校內開課。

師培營吸引了30多位老師報名，雖然因為疫情緣故上課當天僅能有24位老師到場，但目前已有27所學校已向基金會表達將在2022年9月開始的新學年就開設AI人工智慧多元選修課程或是微課程，基金會也將免費提供基金會所出版的「人工智慧導論」教材予師生，更組建了社群平台可隨時回答老師們授課教學上的各種疑問。

鴻海教育基金會執行長汪用和到場參加師培營開幕時，特別感謝老師們願意利用放假時間來為孩子學習進修，共同為台灣的科技教育而努力，也希望透過老師們在校開設AI人工智慧導論課程，把最熱門的人工智慧新興科技介紹給高中生，讓學生盡早學習AI科技，不僅解碼科技的奧妙，也能探索自己的興趣志向，替未來做出更完善的準備。

鴻海教育基金會執行長汪用和至現場鼓勵在校開課的老師們。圖/鴻海教育基金會提供
鴻海教育基金會執行長汪用和至現場鼓勵在校開課的老師們。圖/鴻海教育基金會提供

鴻海 人工智慧 台師大

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