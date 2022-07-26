十銓科技推液冷散熱固態硬碟 優化工業裝置效率

隨著高效能運算HPC時代的崛起、各式嚴苛的工業級應用、各類平台的電力負載、發熱量同步攀升，導致工業產品散熱需求大增，十銓科技（4967）今（26）日推出業界首創將行動裝置使用的VC（Vapor Chamber）液冷散熱技術使用於工業級固態硬碟，搶食相關商機。

十銓指出，公司根據高速PCIe M.2固態硬碟的高速傳輸及觀察發熱模式，重新設計VC液冷管，並結合VC液冷散熱技術應用在PCIe M.2固態硬碟上，在嚴峻多變的工業環境中，可使PCIe M.2固態硬碟發揮極致的散熱效能，持續維持高速運作狀態。

十銓強調，工業級VC液冷散熱M.2固態硬碟N74V-M80，運用公司獨家液冷專利散熱技術，透過VC液冷均溫管的特殊導流設計，將冷卻液抽至PCIe M.2固態硬碟控制器發熱區，再搭配氣液相變使熱量傳導到經過空氣對流設計的鋁鰭片結構，強化散熱效能。

十銓進一步說，N74V-M80結合吸熱、傳導、散熱3大功能，有效傳遞及調節熱能，並透過十銓工控T.R.U.S.T. 五大技術的熱管理專利技術，確保PCIe M.2固態硬碟產品於寬溫－40°C（－40°F）到85°C（185°F）環境中，仍保持絕佳的傳輸效能。此外，十銓科技N74V-M80產品採用TLC Flash及PCIe Gen3x4介面，同時支援NVMe1.3標準，每秒寫入/讀取速度高達3,400/2,500 MB/s，適用於無機構干涉問題之工業級HPC裝置，可同時滿足高速運算、節能及散熱需求。